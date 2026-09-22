"Новые люди" заняли третье место на выборах в Самарскую губернскую думу

В Самарской области завершена обработка 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Самарской губернской думы. По предварительным итогам голосования партия "Новые люди" получила 103 066 голосов — 8,03%. Это третий результат среди политических партий, участвовавших в выборах по единому округу.

Мы благодарим каждого, кто пришёл на избирательные участки и принял участие в голосовании. И отдельно более ста тысяч жителей Самарской области, которые отдали свои голоса за "Новых людей". За этой цифрой люди из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Жигулёвска, городов и районов области. В течение кампании мы много встречались с жителями, обсуждали проблемы территорий, собирали предложения и вместе формировали региональную программу. Эта работа не заканчивается вместе с выборами.

"103 тысячи голосов — это прежде всего 103 тысячи личных решений жителей Самарской области. Спасибо каждому, кто пришёл и сделал свой выбор. Для нашей команды это большая ответственность. За время кампании мы получили огромное количество обращений, идей и конкретных предложений от жителей области. Теперь наша задача — продолжать эту работу уже после выборов и добиваться того, чтобы те вопросы, о которых говорили люди, получали решение", — прокомментировал итоги секретарь Самарского регионального отделения партии "Новые люди" Роман Маркаров.

По предварительным данным, пятипроцентный барьер на выборах в Самарскую губернскую думу преодолели четыре партии: "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди" и ЛДПР.