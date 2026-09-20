В Самарской области в выборах участвовало более 1,2 млн жителей

Явка в Самарской области по состоянию на 18:00 20 сентября составила 51,14%, сообщает региональный избирком.

1 203 897 жителей Самарской области приняли участие в трехдневном голосовании за кандидатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу.

В Самаре — 38,29% от общего числа избирателей. В Тольятти — 37,37% избирателей. В малых городах Самарской области проголосовали 58,30% избирателей. В сельских районах проголосовали 80,33% избирателей.

Общая явка на выборах в Госдуму достигла 56,57% и побила показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвовали в выборах в Госдуму.