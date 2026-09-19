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Выборы Власть и политика

Международные эксперты отметили прозрачность и технологичность выборов в Самарской области

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Иностранные электоральные эксперты из 8 стран оценили трехдневный формат голосования, доступную среду и работу центра общественного наблюдения.

Фото: "Волжская коммуна"

Во второй день единого голосования в Самарской области продолжают работать 13 международных электоральных экспертов из 8 стран. В рамках плотного маршрута, включившего 9 избирательных участков и центр общественного наблюдения за выборами, иностранные гости оценили организацию избирательного процесса и открытость голосования.

Особое внимание зарубежных гостей привлекли удобство и доступность российской электоральной системы. Эксперты отметили форматы, которые стали привычными для россиян, но вызывают искреннее восхищение за рубежом.

"Меня по-настоящему впечатлило, что выборы идут три дня, в том числе в выходные. Это очень удобно: если не получилось прийти в один день, можно проголосовать в другой. Отдельно поразило, что люди с ограниченными возможностями могут отдать свой голос прямо дома. Это действительно впечатляет", — поделился международный электоральный эксперт из Пакистана Аридж Алтаф.

Представители Общественного штаба по независимому наблюдению подчеркнули, что иностранцев удивляет не только технологичность, но и высочайший уровень безопасности, а также открытость диалога.

"Для них удивительно, что в нашей стране такая прозрачность и открытость выборов, а также безопасность на избирательных участках. Ну и, конечно, они поражены красотой Самары, что нас тоже очень радует", — отметил член Общественного штаба Алексей Кокин.

Эксперт из Бангладеш Арафатул Ислам добавил, что важнейшим фактором стала атмосфера на местах: "Прежде всего хочу отметить хорошую атмосферу, люди очень дружелюбные, открытые к диалогу. На участках встречал очень приятных людей, которые работали в комиссиях и были готовы с радостью ответить на все вопросы".

Заключительной точкой маршрута на сегодня стал центр общественного наблюдения за выборами, где в режиме реального времени ведется мониторинг камер со всех избирательных участков в Самарской области. Иностранные гости смогли убедиться в отсутствии нарушений и оценить масштаб цифровизации электоральных процессов.

"Я не заметил никаких пререканий, никаких нарушений — всё прошло так, как и должно было пройти. Многое впечатлило в ваших выборах: начиная с того, что перед открытием избирательного участка поют гимн вашей страны, и заканчивая всем технологическим процессом", — рассказал эксперт из Ганы Малик Халид.

Его поддержал представитель Аргентины Франсиско Сантьяго Сельярес, отметивший радушный прием: "Я счастлив был видеть дружелюбных людей. На все вопросы нам отвечали, при этом мы старались не мешать и соблюсти вопрос безопасности избирательного процесса. В целом могу сказать, что нас встречали очень хорошо, радушно и приятно".

Масштаб работы по обеспечению легитимности выборов в регионе отметил председатель Общественного штаба по независимому общественному наблюдению Павел Покровский: "Нам очень приятно, что Самарская область стала одним из тех регионов, в которые приехали международные наблюдатели. Это очень ответственно, но я не сомневаюсь, что мы справимся. На каждом из 1728 участков организовано общественное наблюдение, везде присутствуют наши независимые общественные наблюдатели".

Для многих зарубежных гостей этот визит стал первым знакомством с электоральной системой России изнутри. Высокая слаженность работы комиссий, максимальная открытость и внимание к деталям позволили им составить объективное представление о регионе и его жителях, подтвердив высокие стандарты проведения демократических процедур в нашей стране.

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