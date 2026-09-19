По состоянию на 15:00 19 сентября явка избирателей на выборах в Самарской области составила 33,18%, сообщает региональный избирком.
В регионе проходит голосование за кандидатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Избирательные участки будут работать три дня (18, 19 и 20 сентября) с 8:00 до 20:00.
На территории Самарской области открылись 1728 избирательных участков. Сведения об избирательных участках можно найти на сайте ЦИК России.
Напомним, в первый день - 18 сентября - в регионе проголосовало 25,45% жителей.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.