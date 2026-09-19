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Международные эксперты отметили прозрачность и технологичность выборов в Самарской области На 15:00 19 сентября явка избирателей на выборах в Самарской области составила 33,18% "Выборы — дело семейное": Савелий Майоров впервые проголосовал вместе с семьёй Павел Покровский назвал действия представителей КПРФ в Кинеле провокацией Первый бюллетень: более 42 тысяч молодых жителей Самарской области могут впервые проголосовать на выборах в этом году

Выборы Власть и политика

На 15:00 19 сентября явка избирателей на выборах в Самарской области составила 33,18%

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на 15:00 19 сентября явка избирателей на выборах в Самарской области составила 33,18%, сообщает региональный избирком.

В регионе проходит голосование за кандидатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Избирательные участки будут работать три дня (18, 19 и 20 сентября) с 8:00 до 20:00.

На территории Самарской области открылись 1728 избирательных участков. Сведения об избирательных участках можно найти на сайте ЦИК России.

Напомним, в первый день - 18 сентября - в регионе проголосовало 25,45% жителей. 

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весенний?

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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