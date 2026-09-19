Первый бюллетень: более 42 тысяч молодых жителей Самарской области могут впервые проголосовать на выборах в этом году

В 2026 г. более 42 тыс. жителей Самарской области, достигших избирательного возраста, впервые смогут реализовать свое конституционное право. Для этих молодых людей выборы в Самарскую губернскую думу и Государственную думу Российской Федерации, которые пройдут 18, 19 или 20 сентября, станут первыми в жизни.

"Голосую впервые — и это интересный опыт. Я веду подкаст, говорю с людьми о том, что их волнует, а теперь и сама могу повлиять на то, что будет с регионом. Молодежь сегодня не хочет оставаться в стороне. Я хочу, чтобы Самарская область развивалась, и мой голос — это поддержка тех решений и инициатив, которые важны для нас всех", — рассказала активистка Движения Первых Самарской области, ведущая подкаста "ВПервые" на телеканале "450" Валерия Голудина.

Для многих молодых избирателей процесс голосования становится символичным событием. Так, студентка 3-го курса Самарского Техникума кулинарного искусства Ирина Вахрина планирует прийти на избирательный участок в свой день рождения — 20 сентября, когда ей исполнится 18 лет. "20 сентября мне исполняется 18 лет, и в этот же день я впервые смогу проголосовать. Выборы — важный момент для страны, и для меня это тоже новый этап: вместе с совершеннолетием появляется возможность самостоятельно участвовать в жизни страны. Мне интересно попробовать себя в этой новой роли и сделать свой первый выбор", — рассказала Ирина Вахрина.

Студент 1 курса Самарского университета им. Королева Егор Штанько впервые голосовать будет в родном п. Безенчук: "Это мое первое участие в голосовании. Я вырос в Безенчуке, здесь живут мои родители, друзья, и для меня важно, чтобы район развивался, область развивалась и вся страна в целом. Участие в голосовании — это мой вклад в будущее".

Волонтер Победы Варвара Нескина, принимая решение об участии в выборах, ориентировалась на родителей, которые с самого детства говорили ей, что нельзя оставаться в стороне, когда речь идет о благополучии Родины. "Я — волонтер Победы. Для меня выборы — это продолжение моей волонтерской деятельности. Я привыкла помогать людям делом, но есть вопросы и ситуации, которые возможно решить только на государственном уровне. Голосуя, я могу повлиять на то, какие решения будут приниматься, и добиться реальных перемен. Я точно знаю, что мой голос, действительно, важен, ведь часто судьба решения зависит от считанных процентов. Нет "лишних" голосов, есть только наша общая ответственность за то, каким будет наше будущее", — уверена Варвара.