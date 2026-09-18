Герои России Максим Девятов и Денис Портнягин проголосовали на выборах

В пятницу, 18 сентября, в первый день голосования ветераны специальной военной операции, Герои России Максим Девятов и Денис Портнягин исполнили свой гражданский долг и отдали свои голоса на выборах депутатов Государственной думы и Самарской губернской думы. Они подчеркнули важность осознанного выбора и призвали земляков не оставаться в стороне от судьбы страны.
Денис Портнягин в этот день работал в Похвистнево и воспользовался своим избирательным правом на местном участке: "Это важный процесс. От него зависит будущее всей страны. В таком деле важен голос каждого!" - говорит Герой России.
Выпускник первого потока "Школы героев", участник мобильной группы отряда "БАРС-Крылья" Максим Девятов проголосовал на избирательном участке в Тольятти. Он отметил, что его боевые товарищи также активно участвуют в выборах, сознавая их значимость для будущего региона и страны.
"Конечно, я хожу на выборы. Каждые выборы - это определение нашего будущего. Поэтому считаю своим долгом приходить и голосовать за достойное будущее", - поделился мнением Максим Девятов.
Люди, которые защищали интересы страны на передовой, и сегодня продолжают работать на благо страны. Своим примером они призывают каждого жителя сделать свой выбор и внести вклад в развитие области и государства.
Отдать свой голос можно будет еще два дня - избирательные участки будут открыты 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.