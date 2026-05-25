"Все только начинается": президент России встретился с выпускниками программы "Время героев"

В ходе встречи обсуждалась поддержка участников программы, которые примут участие в выборах в Госдуму. Ветераны СВО, доказавшие эффективность на поле боя и в мирной жизни, продолжат получать всестороннюю поддержку в своем стремлении служить стране на государственной службе.

Один из участников — генеральный директор НПЦ БАС Самара Константин Яшин, награжденный Орденом "Службою и храбростью" II степени, медалями "За Отвагу" и "За боевые заслуги" и прошедший путь от рядового бойца до командира 6-го добровольческого отряда "БАРС".

Сегодня он возглавляет научно-производственный центр в Тольятти. Под его руководством площадка реализует задачи национального проекта по развитию беспилотной авиации — отрасли, которую президент лично курирует.