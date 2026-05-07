Виктор Казаков не будет баллотироваться в Госдуму

Депутат Госдумы РФ Виктор Казаков снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Об этом решении он сообщил накануне, 6 мая, в соцсети "Вконтакте".

"Я принял решение снять свою кандидатуру с предварительного голосования, не буду баллотироваться в Госдуму. Сегодня мое заявление официально зарегистрировано в партии", — прокомментировал депутат.

Он отметил, что шел в эту кампанию, так как не видел другого человека, способного честно вести 161-й округ (Красноглинский одномандатный избирательный округ).

"Я не видел того, кто готов взять на себя полную ответственность за людей и за землю. Проработав пять созывов в Госдуме, я хорошо знаю: это не просто работа. Это служение. Оно требует особой отдачи, и осилить его может далеко не каждый. Но ситуация изменилась. Появился тот, кому я могу с чистой совестью доверить это дело. Это Герой России Денис Портнягин", — сообщил Виктор Казаков.

Он добавил, что до конца созыва продолжит депутатскую работу и выступит в роли наставника Денису Портнягину.

"Помогу ему пройти кампанию и одержать победу. Тем, кто готовил свой голос за меня, скажу одно: не теряйте этот голос. Поддержите Героя России — он человек надежный. Ну, а после сентября сменю формат. Продолжу трудиться там, где нужны накопленные за 25 лет парламентский опыт и связь с людьми. Остаюсь с вами и помогаю, чем могу. Спасибо за четверть века вашего доверия", — заключил парламентарий.

Напомним, в конце апреля губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатом Государственной думы Российской Федерации Виктором Казаковым и Героем России Денисом Портнягиным. Обсуждались актуальные вопросы региона и предстоящие выборы в Государственную думу. Виктор Казаков отметил важность новых кадров для эффективной работы Госдумы и порекомендовал Денису Портнягину принять участие в предварительном голосовании, а глава региона предложил Герою России стать его помощником по защите от беспилотной опасности.