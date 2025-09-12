Стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области

В пятницу, 12 сентября, — первый день голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области.
В 8:00 свои двери открыли избирательные участки в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистнево и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области. Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата.
Голосование будет трехдневным: с 8:00 до 20:00 12, 13 и 14 сентября будут работать 1390 избирательных участков.
Впервые на территории городского округа Кинель Самарской области применяется дистанционное электронное голосование, порядка 8% жителей Кинеля изъявили желание проголосовать дистанционно.
Если по уважительным причинам вы не можете прийти на избирательный участок по месту регистрации, вы можете проголосовать на дому, предварительно обратившись в свою участковую комиссию с просьбой предоставить такую возможность. Обращение может быть передано лично, в том числе по телефону, либо при содействии иных лиц до 14.00 часов 14 сентября 2025 года.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.