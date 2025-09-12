16+
Выборы Власть и политика

Стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 12 сентября, — первый день голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области.

В 8:00 свои двери открыли избирательные участки в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистнево и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области. Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата.

Голосование будет трехдневным: с 8:00 до 20:00 12, 13 и 14 сентября будут работать 1390 избирательных участков.

Впервые на территории городского округа Кинель Самарской области применяется дистанционное электронное голосование, порядка 8% жителей Кинеля изъявили желание проголосовать дистанционно.

Если по уважительным причинам вы не можете прийти на избирательный участок по месту регистрации, вы можете проголосовать на дому, предварительно обратившись в свою участковую комиссию с просьбой предоставить такую возможность. Обращение может быть передано лично, в том числе по телефону, либо при содействии иных лиц до 14.00 часов 14 сентября 2025 года.

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

