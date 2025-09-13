16+
Выборы Власть и политика

В Самарской области работу независимых общественных наблюдателей на выборах в ЕДГ-2025 упорядочил "золотой стандарт"

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Единый день голосования 2025 г. продолжается. Накануне ЕДГ Общественные штабы по наблюдению за выборами в регионах получили обновленный "золотой стандарт" общественного мониторинга за ходом голосования. Он разработан в формате чек-листов и значительно облегчает, упорядочивает работу наблюдателей на избирательных участках.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Стандарт по общественному наблюдению — основной чек-лист, который включает в себя большое количество вопросов, на каждый из которых можно ответить только "да" или "нет". В нем нет никаких двусмысленностей и интерпретаций.

"Эти чек-листы позволяют проверить, как подготовлено помещение, как соблюдается избирательное законодательство и как пройдет подсчет голосов", — отметил адвокат, член Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области Алексей Кокин. По мнению эксперта права, единообразный подход к общественному наблюдению делает все выборные процессы максимально открытыми и прозрачными.

Подводя итоги первого дня голосования ЕДГ-2025 года, председатель регионального Общественного штаба Павел Покровский подчеркнул, что общественное наблюдение проходит активно, сообщают о нормальном ходе избирательного процесса. "Члены штаба побывали на нескольких избирательных участках и отметили как профессионально работают наши общественные, подчеркиваю, независимые наблюдатели. На карту сообщений "Независимого общественного мониторинга" nom24.ru за первый день голосования из Самарской области поступило более 2,8 ты. информационных сообщений о спокойной обстановке на участках. Мы находимся в зеленой зоне, все проходит в штатном режиме", — рассказал Павел Покровский.

Общественные наблюдатели активно делятся на сайте НОМ своими впечатлениями. "На УИК № 2752 наблюдается активное участие граждан. Люди разного возраста активно приходят на выборы, демонстрируя высокую степень сознательности и заинтересованности в судьбе своей территории. Важно отметить, что голосование проходит организованно и спокойно, с соблюдением всех установленных законом процедур", — написал в своем информационном сообщении независимый наблюдатель на УИК № 2752 Красноглинского района Самары.

В Самарской области в единый день голосования, 12, 13, 14 сентября, проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Жители Самары, Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Чапаевска выбирают депутатов в городские думы, а в муниципалитетах — депутатов городских и сельских поселений. Это одни из самых конкурентных выборов в регионе — зарегистрировано более 6,3 тыс. кандидатов. 

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

