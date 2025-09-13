В Самарской области работу независимых общественных наблюдателей на выборах в ЕДГ-2025 упорядочил "золотой стандарт"

Единый день голосования 2025 г. продолжается. Накануне ЕДГ Общественные штабы по наблюдению за выборами в регионах получили обновленный "золотой стандарт" общественного мониторинга за ходом голосования. Он разработан в формате чек-листов и значительно облегчает, упорядочивает работу наблюдателей на избирательных участках.
Стандарт по общественному наблюдению — основной чек-лист, который включает в себя большое количество вопросов, на каждый из которых можно ответить только "да" или "нет". В нем нет никаких двусмысленностей и интерпретаций.
"Эти чек-листы позволяют проверить, как подготовлено помещение, как соблюдается избирательное законодательство и как пройдет подсчет голосов", — отметил адвокат, член Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами в Самарской области Алексей Кокин. По мнению эксперта права, единообразный подход к общественному наблюдению делает все выборные процессы максимально открытыми и прозрачными.
Подводя итоги первого дня голосования ЕДГ-2025 года, председатель регионального Общественного штаба Павел Покровский подчеркнул, что общественное наблюдение проходит активно, сообщают о нормальном ходе избирательного процесса. "Члены штаба побывали на нескольких избирательных участках и отметили как профессионально работают наши общественные, подчеркиваю, независимые наблюдатели. На карту сообщений "Независимого общественного мониторинга" nom24.ru за первый день голосования из Самарской области поступило более 2,8 ты. информационных сообщений о спокойной обстановке на участках. Мы находимся в зеленой зоне, все проходит в штатном режиме", — рассказал Павел Покровский.
Общественные наблюдатели активно делятся на сайте НОМ своими впечатлениями. "На УИК № 2752 наблюдается активное участие граждан. Люди разного возраста активно приходят на выборы, демонстрируя высокую степень сознательности и заинтересованности в судьбе своей территории. Важно отметить, что голосование проходит организованно и спокойно, с соблюдением всех установленных законом процедур", — написал в своем информационном сообщении независимый наблюдатель на УИК № 2752 Красноглинского района Самары.
В Самарской области в единый день голосования, 12, 13, 14 сентября, проходят выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Жители Самары, Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Чапаевска выбирают депутатов в городские думы, а в муниципалитетах — депутатов городских и сельских поселений. Это одни из самых конкурентных выборов в регионе — зарегистрировано более 6,3 тыс. кандидатов.
