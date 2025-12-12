Илья Чижевский — лучший банковский управляющий 2025 года

На ХIХ Ежегодной премии Retail Finance Awards, организованной журналом "the Retail Finance", Илья Чижевский, президент ОТП Банка, стал победителем в номинации — "Тот самый мечтатель" (Лучший банковский управляющий 2025 г.).

Это главная награда премии, и ее вручают человеку, который внес большой вклад в развитие розничного бизнеса и воплотил в жизнь инновационные решения, изменившие отрасль в целом.

Получить ее можно только один раз. В разные годы ее лауреатами становились лучшие управленцы страны, среди которых Герман Греф (Сбербанк), Андрей Костин (ВТБ), Владимир Верхошинский (Альфа-Банк), Эльвира Набиуллина (ЦБ РФ).

"Мы придумали эту награду, чтобы отметить банкиров, которые не просто добились финансовых результатов, но воплотили в своих подходах и решениях что-то инновационное, показав себя настоящими мечтателями", — подчеркнул Эльчин Гулиев, главный редактор журнала Retail Finance.

Организаторы премии отметили, что Илья Чижевский был удостоен этой награды за его выдающиеся достижения на посту президента ОТП Банка. За время его руководства, благодаря постоянным трансформациям, небольшой банк поднялся с 54-го до 19-го места по активам в стране и стал одним из крупнейших универсальных игроков рынка. Изначально Consumer finance бизнес-модель банка успешно трансформирована в универсальную цифровую платформу, активно развивающую транзакционные продукты Daily banking. Банк активно тестирует новые форматы взаимодействия с клиентами, внедряет передовые инновационные технологии и непрерывно повышает стандарты обслуживания клиентов.

Премия Retail Finance Awards — это одна из самых престижных наград в области розничных финансов в России. Учрежденная в 2007 году, премия отмечает выдающиеся достижения в области финансовых технологий, новых продуктов и сервиса. За 19 лет Премией Retail Finance Awards отмечено более 300 проектов российских финансовых институтов и технологических компаний.