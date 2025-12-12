16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Илья Чижевский — лучший банковский управляющий 2025 года НОВИКОМ провел переговоры с финансовыми организациями Бахрейна Сбер развивает технологию "Вжух": к сервису подключился "Цифра банк" ВТБ предупреждает о мошеннической схеме со "школьными дневниками" Картами Сбера теперь можно платить со смарт‑часов с приложением FlipUp

Банки Финансы

Илья Чижевский — лучший банковский управляющий 2025 года

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На ХIХ Ежегодной премии Retail Finance Awards, организованной журналом "the Retail Finance", Илья Чижевский, президент ОТП Банка, стал победителем в номинации — "Тот самый мечтатель" (Лучший банковский управляющий 2025 г.).

Это главная награда премии, и ее вручают человеку, который внес большой вклад в развитие розничного бизнеса и воплотил в жизнь инновационные решения, изменившие отрасль в целом.

Получить ее можно только один раз. В разные годы ее лауреатами становились лучшие управленцы страны, среди которых Герман Греф (Сбербанк), Андрей Костин (ВТБ), Владимир Верхошинский (Альфа-Банк), Эльвира Набиуллина (ЦБ РФ).

"Мы придумали эту награду, чтобы отметить банкиров, которые не просто добились финансовых результатов, но воплотили в своих подходах и решениях что-то инновационное, показав себя настоящими мечтателями", — подчеркнул Эльчин Гулиев, главный редактор журнала Retail Finance.

Организаторы премии отметили, что Илья Чижевский был удостоен этой награды за его выдающиеся достижения на посту президента ОТП Банка. За время его руководства, благодаря постоянным трансформациям, небольшой банк поднялся с 54-го до 19-го места по активам в стране и стал одним из крупнейших универсальных игроков рынка. Изначально Consumer finance бизнес-модель банка успешно трансформирована в универсальную цифровую платформу, активно развивающую транзакционные продукты Daily banking. Банк активно тестирует новые форматы взаимодействия с клиентами, внедряет передовые инновационные технологии и непрерывно повышает стандарты обслуживания клиентов.

Премия Retail Finance Awards — это одна из самых престижных наград в области розничных финансов в России. Учрежденная в 2007 году, премия отмечает выдающиеся достижения в области финансовых технологий, новых продуктов и сервиса. За 19 лет Премией Retail Finance Awards отмечено более 300 проектов российских финансовых институтов и технологических компаний.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4