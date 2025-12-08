16+
Банки Финансы

Домклик: семейная ипотека остаётся драйвером рынка

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Аналитический центр Домклик подсчитал, что по итогам ноября 2025 года россияне оформили льготных ипотечных кредитов в Сбере на сумму более 280 млрд руб. В то же время спрос на рыночные программы сократился на 5% — до 77 млрд руб.

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка:

"В ноябре мы наблюдаем небольшое сокращение выдач по базовым ипотечным программам: с почти 82 млрд в октябре до 77 млрд в ноябре. Соответственно, доля базовых программ в общем объёме выдач уменьшилась на 1,8 п. п. Скорее всего, такое положение дел указывает на то, что рынок находится в ожидании предстоящих решений Центрального банка по ключевой ставке.

В целом, по итогам ноября мы также отмечаем снижение спроса на все программы с господдержкой, кроме Семейной ипотеки. По Семейной ипотеке выросли как объёмы выдач (+10%), так и её доля на рынке (+4,7 п. п.)".

Востребованность льготных ипотечных программ в ноябре 2025

Распределение объёма выданных ипотечных кредитов по программам в ноябре 2025 года (топ-10 регионов по объёму выдач). Доля выдач по программе "Семейная ипотека" относительно общего объема выдач за месяц показана зелёным, IT-ипотеки — фиолетовым, "Дальневосточной и Арктической" — голубым, "Региональной" — оранжевым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения равны или превышают 0,8%. Данные округлены до десятых и отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).

Что происходит с "Семейной ипотекой"

Выдачи по Семейной ипотеке в ноябре 2025 года увеличились почти на 10% по сравнению с октябрём и превысили 260 млрд руб. Доля программы в выдачах составила 72,4%, и это на 4,7 п. п. превышает показатели прошлого месяца.

В ноябре наиболее значимая доля выдач по "Семейной ипотеке" пришлась на Астраханскую область (86,8%), Ставропольский край (86,6%) и Ростовскую область (85,4%).

Другие программы господдержки

Аналитики Домклик отмечают, что востребованность других льготных ипотечных программ в ноябре 2025 уменьшилась по сравнению с октябрём. Так, самый значительный спад зафиксирован по ИТ-ипотеке: выдачи в ноябре составили 3,9 млрд руб., что почти на треть меньше, чем было выдано по данной программе в октябре. Спрос на Дальневосточную и Арктическую программу упал приблизительно на 20%: с 21,4 млрд руб. в октябре до чуть более 17 млрд в ноябре.

Наибольшую долю "IT-ипотеки" в общем объеме выдач в ноябре отметили в Ярославской области (4,8%), Республике Татарстан (2,9%) и Новосибирской области (2,1%). Лидерами по доле "Дальневосточной и Арктической ипотеки" стали Архангельская область (65,4%), Республика Бурятия (62,8%) и Амурская область (61,8%).

Рыночные программы

В ноябре аналитики также отметили небольшое снижение интереса к базовой ипотеке. Так, в ноябре 2025 года жители России взяли кредитов по рыночным программам на сумму свыше 77 млрд рублей, что на 5% меньше показателей октября. Более того, если смотреть по сегментам, то кредитование на вторичное жильё — наиболее крупной программе на рынке базовой ипотеки — снизилось почти на 7%.

Лидерами по доле выдач рыночных программ от общего объёма выдач в ноябре стали Мурманская область (34,7%) и Республика Коми (33,6%). Среди топ-10 регионов по объёмам выдач сравнительно высокая востребованность базовой ипотеки наблюдается в Московской области (30,7%) и Москве (25,1%).

Методология: как считали аналитики

С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объёму выделенных средств на ипотечные программы, а не по количеству сделок (выданных кредитов).

Как и ранее, для расчётов используются данные по заключенным ипотечным сделкам Сбера.

При подсчете объёма выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие на графиках завершившейся в прошлом году программы "Господдержка-2020".

