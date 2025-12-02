16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: в 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей Сбер запустил аккредитив с отсрочкой платежа для российских импортеров из Индии ВТБ: рынок розничного кредитования в 2026 году вырастет на треть "Новогодний джекпот": ОТП Банк проводит акцию для новых клиентов малого бизнеса ВТБ: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть

Банки Финансы

ВТБ: в 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки. Об этом рассказал в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.

"После начала цикла смягчения ключевой ставки возник логичный вопрос: продолжать копить или начинать тратить. Но правильнее спрашивать, на какие цели тратить сегодня, а на какие — копить и инвестировать завтра. Сберегательные продукты по-прежнему сохраняют высокую доходность и обеспечивают не только защиту от инфляции, но и приносят стабильный пассивный доход. В этом году россияне получат 9,5 трлн рублей в качестве процентного дохода. И каждый пятый-шестой рубль, начисленный по вкладам и накопительным счетам, они получат в ВТБ", — прокомментировал Алексей Охорзин.

ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. Число сберегателей в банке достигло 10 млн человек. Каждый второй вкладчик ВТБ пользуется одновременно и депозитом, и накопительным счетом.

Максимальная ставка по депозитам физлиц в банке — 16% годовых. Участники программы долгосрочных сбережений могут открыть вклад со ставкой 26% годовых.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4