ВТБ: в 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей

По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки. Об этом рассказал в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.

"После начала цикла смягчения ключевой ставки возник логичный вопрос: продолжать копить или начинать тратить. Но правильнее спрашивать, на какие цели тратить сегодня, а на какие — копить и инвестировать завтра. Сберегательные продукты по-прежнему сохраняют высокую доходность и обеспечивают не только защиту от инфляции, но и приносят стабильный пассивный доход. В этом году россияне получат 9,5 трлн рублей в качестве процентного дохода. И каждый пятый-шестой рубль, начисленный по вкладам и накопительным счетам, они получат в ВТБ", — прокомментировал Алексей Охорзин.

ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. Число сберегателей в банке достигло 10 млн человек. Каждый второй вкладчик ВТБ пользуется одновременно и депозитом, и накопительным счетом.

Максимальная ставка по депозитам физлиц в банке — 16% годовых. Участники программы долгосрочных сбережений могут открыть вклад со ставкой 26% годовых.