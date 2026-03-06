16+
Жительницы Самарской области в два раза увеличили долгосрочные сбережения

В 2025 году самарские сберегательницы отложили 4,6 млрд рублей с программой долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ. Это вдвое больше, чем годом ранее. При этом жительницы региона на 30% повысили среднюю сумму текущего взноса.

Женщины из Самарской области в 2025 году оформили 103 тыс. договоров долгосрочных сбережений в СберНПФ. Они вложили в программу 3,3 млрд рублей и перевели в неё 1,3 млрд рублей средств накопительной пенсии. Такой возможностью пользуется каждая десятая участница.

В Самарской области 69% договоров долгосрочных сбережений заключили жещины, 31% — мужчины. Любопытно, что сберегательницы в 2025 году в четыре раза увеличили совокупный объём личных взносов в программу.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Жительницы Самарской области серьёзно подходят к финансовому планированию и управлению благосостоянием. Так, в 2025 году они в три раза чаще — по сравнению с 2024 годом — вступали в программу долгосрочных сбережений в СберНПФ. При этом их средний текущий взнос в программу вырос на 30% — до 6 тыс. рублей. С ПДС сберегательницы могут откладывать на любые цели и получать господдержку и налоговые льготы".

Программа долгосрочных сбережений предлагает копить с господдержкой до 36 тыс. рублей в год в течение десяти лет. При желании туда можно направить средства накопительной пенсии. На личные взносы в программу доступен налоговый вычет: до 88 тыс. рублей в год со взносов до 400 тыс. рублей. Сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, которая применяется к доходу участника.

