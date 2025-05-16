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Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер представил новую функцию — создание уникального дизайна банковских карт с помощью нейросети Kandinsky прямо в мобильном приложении "СберБанк Онлайн". Теперь пользователи СберБанк Онлайн на платформах Android (начиная с версии 16.2) и iOS (с версии 16.0) могут самостоятельно создавать нейроизображения и использовать их как цифровой дизайн для своей карты и SberPay.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно в поиске мобильного приложения Сбера ввести "Дизайн карты", выбрать "Дизайн с Kandinsky" и описать желаемую картину — например, "Красный дракон в сиреневом лесу". Сгенерированное изображение можно сразу же применить к своей карте как цифровой дизайн.

Только для подписчиков "СберПрайма", а также держателей премиальных пакетов услуг, начиная с версии приложения 16.5 для Android, доступна возможность заказать пластиковую карту с нейродизайном при перевыпуске или дозаказе. Стоимость печати дизайна составит 500 рублей, тогда как генерация и применение цифрового дизайна останутся бесплатными.

Новый функционал стал ещё одним шагом в развитии персонализированных сервисов Сбера, позволяющих пользователям воплощать свои творческие идеи и выделять собственные банковские продукты среди прочих.

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