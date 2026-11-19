Спектакль Самарского театра юного зрителя "СамАрт" "Дом, в котором…" по роману Мариам Петросян получил награду Большого Детского фестиваля и стал лучшим спектаклем Национальной премии "Арлекин".

Художественным руководителем Большого Детского фестиваля является народный артист России Сергей Безруков. В 2026 году партнерами проекта выступили Союз театральных деятелей РФ и Российская национальная театральная премия "Арлекин". Фестиваль реализуется в рамках проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия".

В этом году оргкомитет фестиваля получил 800 заявок на участие в конкурсной программе. Заявки на театральные постановки пришли из 72 регионов России, а также из Сербии, Испании, Армении, Казахстана и Беларуси. В театральной программе участвовали 37 театров из 19 регионов России, а также из Казахстана и Беларуси.

За спектакль Сойжин Жамбаловой "Дом, в котором…" театр "СамАрт" получил награду в специальной номинации "Приз от родителей детского жюри фестиваля". Статуэтку и диплом лауреата от членов жюри принимали исполнительный директор театра "СамАрт" Марина Сергиенко и режиссер спектакля Сойжин Жамбалова.

"Наш спектакль рождался в большой любви. А дети, которые рождаются в любви, - непременно счастливые. Конечно, мы очень радуемся этой награде, и наши зрители вместе с нами", - отметила Марина Сергиенко.

В рамках IX Большого Детского фестиваля театр "СамАрт" сыграл спектакль "Дом, в котором…" 25 сентября. БДФ проходил почти два месяца в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге, но Детское жюри фестиваля приезжало в Самару специально, чтобы посмотреть постановку СамАрта.

Премьера спектакля по бестселлеру Мариам Петросян состоялась в СамАрте в октябре прошлого года. Для постановки "Дома" художественный руководитель театра Денис Хуснияров пригласил одного из самых успешных сегодня режиссеров - Сойжин Жамбалову. Вместе с ней над спектаклем работали художник Надя Скоморохова, драматург Виктория Костюкевич, композитор Дахалэ Жамбалов, хореограф Мария Сиукаева, художник по свету Анна Короткова, видеохудожник Егор Харламов.

Вокруг романа Мариам Петросян о подростках образуются фандомы, которые организуют тематические встречи, создают фан-арты. Многие члены самарского фандома стали настоящими фанатами и самартовского спектакля, на постановку приезжают поклонники "Дома" из разных городов России, участвуют в организованных театром "меняльниках" (обмене вещами по определенным правилам, придуманным героями книги).

После показа мнением о спектакле поделилась Николь Плиева, председатель Детского жюри IX БДФ: "Это театральное чудо, спектакль-полифония, многоэтажка смыслов, спектакль-галлюцинация, обморок, от которого не спасает запах нашатыря в нос. Он о Доме, в котором живут сильные люди, в котором нет времени проявлять слабость".

С 2026 года в рамках Большого Детского фестиваля вручается Российская национальная театральная премия "Арлекин". Спектакль "Дом, в котором…" признан победителем "Арлекина" в номинации "Лучший спектакль".

Напомним, Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года по проекту "Культура малой Родины" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкульта РФ, Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр.