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Театр Культура

На сцене Самарской оперы пройдет "Триптих" Дж. Пуччини

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 октября в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича состоится показ "Триптих" Дж.Пуччини: одноактные оперы "Плащ", "Сестра Анжелика", "Джанни Скикки" (12+).

Фото: Анна Рубакова

Татьяна Ларина, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области исполнит все три главные сопрановые партии - Жоржетта ("Плащ"), Сестра Анжелика ("Сестра Анжелика"), Лауретта ("Джанни Скикки").

Спектакль создан при поддержке Российского института театрального искусства (ГИТИС) в рамках совместного проекта "Дебют в России". Дирижер-постановщик - Евгений Хохлов.

I отделение

"Плащ"

Опера в одном действии

"Плащ" Джакомо Пуччини - это квинтэссенция веризма, где за внешней обыденностью скрываются шекспировские страсти. В этой одноактной драме из знаменитого "Триптиха" нет места сказочным условностям: только жизнь, как она есть, с ее густым туманом над Сеной и давящим парижским небом.

Действующие лица и исполнители: Микеле - Роман Николаев; Луи - Иван Волков, Линь - Никита Шаров; Крот - Ренат Латыпов; Землеройка - Анна Костенко; Продавец песен - Владислав Новичков; Мужской и женский голоса - Владислав Новичков и Екатерина Рогачева; горожане - артисты хора и миманса театра "Шостакович Опера Балет".

Джакомо Пуччини (1858-1924)

Либретто Джузеппе Адами по одноименной пьесе Дидье Гольда (1910)

Мировая премьера: 14 декабря 1918, Метрополитен-опера (Нью-Йорк)

Дирижер-постановщик - Евгений Хохлов; Режиссер-постановщик - Мария Дашунина (мастерская Георгия Исаакяна); Художник-постановщик - Зося Манакова; Художник по костюмам - Стефания Филатова; Художник по свету - Антон Секачев.

II отделение

"Сестра Анжелика"

Опера в одном действии

"Сестра Анжелика" - вторая часть пуччиниевского "Триптиха", написанная композитором с особой нежностью. Сам композитор называл "Сестру Анжелику" своей самой любимой оперой, жемчужиной творчества, в которой он достигает невероятной концентрации чувств.

Действующие лица и исполнители: Герцогиня - Светлана Каширина; Аббатиса - Марина Зубчанинова; Сестра-Ревнительница - Екатерина Поздняк, Наставница Послушниц - Наталья Дикусарова; Сестра Дженовьеффа - Софья Цимбал; Сестра-сиделка - Мария Курьянова, Сестра Дольчина - Екатерина Рогачева; Сестра Осмина - Алина Белякова; 1 послушница/ 1 мирская сестра - Софья Коляда; 2 послушница/ 2 мирская сестра - Анна Ерженина; 3 послушница - Лейла Назаретова; 4 послушница - Анастасия Бойко; Лючилла - Анна Дробышева; сестры - артисты хора Шостакович Опера Балет.

Джакомо Пуччини (1858-1924)

Либретто Джоваккино Форцано

Мировая премьера: 14 декабря 1918, Метрополитен-опера (Нью-Йорк)

Дирижер-постановщик - Евгений Хохлов; Режиссер-постановщик - Вероника Пустоварова (мастерская Александра Бармака); Художник-постановщик - Зося Манакова; Художник по костюмам - Анастасия Сокольвак; Художник по свету - Антон Секачев.

III отделение

"Джанни Скикки"

Опера в 1 действии

Джакомо Пуччини написал двенадцать опер, из них только одну комическую - "Джанни Скикки". Это имя реального человека, который жил во Флоренции в XIII веке и подделал в свою пользу завещание другого горожанина, Буозо Донати. Джанни Скикки упоминается в "Божественной комедии" Данте Алигьери: в наказание за свою авантюру он злобно мечется в аду.

Действующие лица и исполнители: Джанни Скикки - Степан Волков; Дзита - Наталья Фризе, Ринуччо - Давид Погосян; Герардо - Анатолий Невдах, Нелла - Диля Шагеева; Герардино - Виктор Кондратюк; Бетто ди Синья - Роман Николаев; Симоне - Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области; Марко - Владимир Боровиков; Ческа - Елена Марченко; Доктор Спинеллоччо - Ренат Латыпов; Амантио ди Николао - Артем Камалитдинов; Пинеллино - Василий Коростелев; Гуччо - Иван Коренистов; Буозо Донати - Владимир Шачнев.

Джакомо Пуччини (1858-1924)

Либретто Джоваккино Форцано (1883-1970) на основе Песни XXX "Ада" Данте Алигьери (1265-1321)

Мировая премьера: 14 декабря 1918, Метрополитен-опера (Нью-Йорк)

Дирижер-постановщик - Евгений Хохлов; Режиссер-постановщик - Надежда Бахшиева (выпускница ГИТИС, мастерская народного артиста России, профессора Георгия Исаакяна); Художник-постановщик, художник по костюмам, художник по свету, художник по видеоконтенту - Василиса Кутузова (выпускница ГИТИСа, мастерская заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Станислава Морозова); Режиссер возобновления - Оксана Штанина.

За дирижерским пультом в этот вечер - Алишер Бабаев.

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