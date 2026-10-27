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Театр Культура

Театр оперы и балета откроет продажи билетов на "Щелкунчика" 2 ноября

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 ноября, в 10:00, Самарский театр оперы и балета откроет продажи билетов на балет-феерию "Щелкунчик".

Спектакль покажут с 20 по 31 декабря, а также 2, 7 и 8 января. С 21 по 30 декабря в дневных спектаклях (12:00) принимают участие студенты Самарского хореографического училища.

Создатели спектакля: постановка и новая хореографическая редакция — Юрий Бурлака, музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художник-постановщик — Андрей Войтенко (по эскизам Константина Иванова и Михаила Бочарова 1892 года), художник по костюмам — Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского и Евгения Пономарева 1892 года). Либретто Мариуса Петипа (1818-1910) по мотивам сказки Александра Дюма (1802-1870) "История Щелкунчика" (1844). Хореография Льва Иванова (1892).

Постановка, впервые представленная на самарской сцене в 2024 г., создана в эксклюзивной редакции художественного руководителя балета Шостакович Опера Балет, заслуженного артиста России Юрия Бурлаки, воссоздавшего оригинальный облик спектакля 1892 года. Именно в таком хореографическом и визуальном решении П. И. Чайковский задумывал свой легендарный рождественский балет.

Сегодня "Щелкунчик" стал доброй традицией театра и одним из самых ожидаемых событий новогоднего сезона. Зрители вновь и вновь погружаются в атмосферу волшебства, следуя за историей Клары и Щелкунчика в мир чудес, музыки и детских грез. Это не просто балет, это путешествие в мир детства, где добро побеждает зло, а мечты становятся реальностью. 

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