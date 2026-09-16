На сцене Самарской оперы пройдёт оперетта "Москва, Черёмушки"

25 сентября в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в день 120-летия со дня рождения композитора в рамках VII Международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем" пройдёт показ оперетты Д. Д. Шостаковича "Москва, Черёмушки" (12+).
Сюжет единственной оперетты, которую сочинил Шостакович — "Москва, Черёмушки", — композитору предложили в 1958 году Владимир Масс и Михаил Червинский. Шостакович согласился и сопроводил бытовой, но авантюрный сюжет яркой, запоминающейся музыкой. За московской премьерой последовали спектакли в Ростове-на-Дону, Одессе, Свердловске, Братиславе, Праге, Магадане, Загребе, разных городах ГДР и Чехословакии. А через два года на основе оперетты был снят фильм "Черёмушки" (режиссёр Герберт Раппапорт).
Основная тема оперетты перекликается с отечественной историей 1950-60-х годов. В ней рассказывается о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельные, собственные в новостройках. Не обходится и без смешных и трогательных ситуаций, сопутствующих этому "великому переселению".
Спектакль вошёл в лонг-лист премии "Музыкальное сердце театра" в 2023 году. Дмитрий Шостакович (1906-1975). Либретто Владимира Масса (1896-1979) и Михаила Червинского (1911-1965). Мировая премьера: 24 января 1959, Московский театр оперетты.
- Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик — Евгений Хохлов
- Режиссёр-постановщик — Михаил Панджавидзе
- Художник-постановщик — Александр Костюченко (1958-2019)
- Художник-реконструктор — Александр Пырялин
- Художник по костюмам — Елена Соловьёва
- Художник по свету — Эмиль Авраменко
- Видеоконтент — Гарри Гуммель
- Хормейстер-постановщик — Максим Пожидаев
- Хореограф-постановщик — Юлиана Малхасянц
- Педагог по сценической речи — Дарья Казеева
Последние комментарии
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.