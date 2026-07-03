Спектакль Самарского Художественного Театра "Витражи" получил награду на фестивале современной драматургии "Коляда-Plays"

Самарский художественный театр "Витражи" успешно представил Самарскую область на XIX Международном фестивале современной драматургии "Коляда-Plays", который прошел в Екатеринбурге. По итогам фестиваля режиссер спектакля "Пиковая дама" Максим Меламедов стал лауреатом в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Фестиваль "Коляда-Plays", организованный "Коляда-театром", уже девятнадцатый год объединяет ведущие театральные коллективы страны, работающие с современной драматургией. В этом году в его программе были представлены спектакли 28 российских театров.

Самарский Художественный Театр "Витражи" показал на фестивале спектакль "Пиковая дама" (12+) по инсценировке Александра Югова — ученика известного драматурга и режиссера Николая Коляды. Постановка получила диплом участника фестиваля и вызвала широкий профессиональный интерес.

"Участие в фестивале "Коляда-Plays" — это не только возможность показать свою работу профессиональному сообществу, но и важный этап развития театра, — отмечает художественный руководитель театра, исполнительница главной роли в спектакле Алла Набокова. — Для нас особенно ценно, что спектакль "Пиковая дама" получил теплый отклик у ведущих театральных критиков и коллег, а режиссер Максим Меламедов был удостоен высокой профессиональной награды. Такие события вдохновляют коллектив на новые творческие поиски и подтверждают, что современный разговор с классикой действительно находит отклик у зрителей".

После показа спектакль обсудили ведущие российские театральные критики и эксперты. Кандидат искусствоведения Наталия Щербакова, обозреватель "Петербургского театрального журнала", доктор философских наук Галина Брандт, заведующая литературно-драматургической частью Екатеринбургского театра кукол Елена Ильина, а также артисты Коляда-театра Сергей Федоров и Ирина Плесняева отметили режиссерское решение спектакля, сильный актерский ансамбль и современный взгляд на классическое произведение Александра Пушкина. По мнению экспертов, постановка помогает молодым зрителям открыть для себя пушкинскую прозу в живой и актуальной театральной форме.

Главным итогом участия самарского театра в фестивале стала победа режиссера Максима Меламедова. Он получил награду в номинации "Лучшая режиссерская работа". Высокой оценки жюри были удостоены сразу три его постановки, представленные на фестивале: "Леди Макбет Мценского уезда" (ВГИК, Москва), "Пиковая дама" Самарского художественного театра "Витражи" и спектакль "У нас все хорошо!" Молодежного театра "Ангажемент" имени В. С. Загоруйко (Тюмень).

Для Самарского Художественного Театра "Витражи" участие в одном из крупнейших театральных фестивалей страны стало важным профессиональным событием и подтверждением высокого художественного уровня коллектива. Уже в августе зрители вновь смогут увидеть спектакли театра, в том числе постановки Максима Меламедова.

В спектакле играют артисты Алла Набокова, Андрей Стенькин, Юлия Суворова, Денис Шамонин, Роман Поляков, Сергей Видрашку, Виталий Сидоров, Анна Маркова, Даяна Сагирова, Арина Смирнова и Полина Власова.