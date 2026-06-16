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Театр Культура

В Самарской опере пройдет премьера мюзикла "Остров сокровищ"

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет премьера мюзикла А.Колесникова "Остров сокровищ" (6+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Творческая команда спектакля представляет мюзикл по мотивам романа Роберта Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ", созданный специально для театра "Шостакович Опера Балет". Зрителей ждут настоящее морское путешествие с красочными декорациями, яркими костюмами и бескрайний океан эмоций.

"Мы долго готовились к премьере первого масштабного мюзикла на сцене театра "Шостакович Опера Балет". Предложений от авторов поступало много, и многое мы отвергали. Хотелось, чтобы это был аутентичный материал, созданный специально для нашего театра. И такой вариант предложил наш земляк - композитор Андрей Колесников. Мы совместно с Андреем Витальевичем поработали, он охотно принимал мои пожелания, результат сотворчества представим зрителям на премьере. И если этот жанр у публики окажется востребованным, то мы будем стремиться к тому, чтобы мюзиклов в репертуаре театра становилось больше", - рассказал Евгений Хохлов, музыкальный руководитель постановки, художественный руководитель и главный дирижер театра.

"Остров сокровищ" - не просто детская сказка. Это современный зрелищный мюзикл для всей семьи, который одинаково увлечет детей, подростков и взрослых. Здесь есть все: романтика дальних странствий, опасные интриги, юмор, сильная музыка и история о смелости, дружбе и выборе своего пути.

Премьерные показы также состоятся 27 и 28 июня в 12:00.

Мюзикл в двух действиях по мотивам одноименного романа Роберта Льюиса Стивенсона

Автор либретто - Карина Шебелян

Композитор и автор стихотворного текста - Андрей Колесников

При участии:

Кирилл Острецов (музыка)

Александр Немировский (стихотворный текст)

Музыкальный руководитель - Евгений Хохлов

Дирижер-постановщик - Алишер Бабаев

Аранжировка хоровой партитуры - Максим Пожидаев

Режиссер-постановщик - Филипп Разенков

Художник-постановщик, художник по костюмам - Елисей Шепелев

Художник по свету - Владимир Коваленко

Балетмейстер-постановщик, ассистент режиссера - Алина Мустаева

Звукорежиссер - Надежда Рахманова

Художник по видеоконтенту - Дмитрий Громов

Ассистенты балетмейстера-постановщика - Владимир Шачнев, Вероника Землякова

Аранжировка - Элдар Алимов

Оркестровка - Иван Шалденков

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