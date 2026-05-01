Спектакль "СамАрта" впервые вошел в конкурсную программу Большого Детского фестиваля

Спектакль Самарского театра юного зрителя "СамАрт" "Дом, в котором…" вошел в конкурсную программу Большой Детский фестиваль. Постановка режиссера Сойжин Жамбаловой включена экспертным советом фестиваля в номинацию "Лучший драматический спектакль для детей в старшей возрастной категории". В шорт-лист этого года в той же номинации также вошли спектакли Няганского театра юного зрителя, Хакасского национального драматического театра имени А. М. Топанова, Московского театра Олега Табакова и Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

Для "СамАрта" участие в Большой Детский фестиваль станет первым. Ежегодный культурный проект проходит под художественным руководством народного артиста России Сергея Безрукова.

Премьера спектакля "Дом, в котором…" состоялась в Самаре в октябре прошлого года. В основу постановки лег культовый роман "Дом, в котором…" Мариам Петросян. Его герои — подростки, живущие в закрытом интернате, где границы между реальностью, мифами, страхами и свободой почти исчезают. На сцене "СамАрта" этот сюжет превратился в масштабное театральное высказывание о взрослении, поиске себя и праве быть другим.

Над спектаклем вместе с режиссером работала большая творческая команда: художник — Надя Скоморохова, драматург — Виктория Костюкевич, композитор — Дахалэ Жамбалов, хореограф — Мария Сиукаева, художник по свету — Анна Короткова, видеохудожник — Егор Харламов.