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Автопром Машиностроение

Поставщик АвтоВАЗа внедрил бережливые технологии

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский производитель штампованных и сварных изделий для автомобильной промышленности — ООО "Ампресс" — завершил активную фазу федерального проекта "Производительность труда". Проект реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Основным заказчиком предприятия выступает АО "АвтоВАЗ", а в продуктовую линейку компании входят поперечины панелей приборов, внутренние детали кузова и детали шасси.

Для участия в проекте был выбран пилотный поток "Холодная листовая штамповка и последующая сварка" на примере поперечины панели приборов Lada Largus. С начала 2025 года на данный поток приходится 70% объема продаж предприятия.

В ходе совместной работы предприятия с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области на потоке был выявлен ряд системных проблем, включая простои оборудования на техническое обслуживание, неудобную организацию рабочих мест, отсутствие учета простоев оборудования, а также дефекты сварки на посту РТК.

В рамках оптимизации внедрен почасовой производственный анализ, позволяющий руководству оперативно выявлять реальные причины простоев и своевременно реагировать на них. На эталонном участке организована система 5С: упорядочены рабочие места операторов, устранены излишки, промаркированы зоны хранения.

Также был запущен инфоцентр проекта с информацией о составе рабочей группы, картами текущего и целевого состояния, диаграммами, планом мероприятий и фотофиксацией изменений. Кроме того, место хранения на складе готовой продукции перенесено ближе к зоне отгрузки, что позволило сократить время передвижения материалов.

За шесть месяцев достигнуты следующие результаты:
— время протекания процесса сокращено на 23%;
— запасы незавершенной продукции уменьшены на 25%.

"Команда училась, искала проблемы, внедряла решения. За полгода мы достигли определенных результатов. Самое важное — люди изменили отношение к потерям. Теперь они понимают, где теряют время и ресурсы, и знают, как это исправить", — прокомментировал руководитель проекта от РЦК Марсель Вагазов.

Также в рамках реализации нацпроекта эксперты РЦК подготовили двух внутренних инструкторов по бережливому производству, которые успешно прошли сертификацию и будут обучать коллег.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект "Производительность труда" представляет собой ключевой инструмент повышения качества жизни в регионе. В настоящий момент 226 компаний Самарской области участвуют в улучшении производственных процессов.

"Федеральный проект "Производительность труда" реализуется на всей территории страны уже несколько лет. Самарская область является одним из лидеров как по числу участников, так и по качеству внедрения бережливого производства. Люди начинают видеть проблемы и предлагать решения. Это и есть главная цель федерального проекта — сделать наши предприятия сильнее, а экономику региона устойчивее", — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в федеральном проекте является бесплатным. Подробная информация представлена на сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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