16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Производство автомобилей в Самарской области сократилось на 33% Евросоюз ввел санкции против АвтоВАЗа и Максима Соколова АвтоВАЗ планирует до 2028 г. запустить до семи сборочных площадок за рубежом АвтоВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю Умар Кремлев инвестировал в завод по переоборудованию Lada

Автопром Машиностроение

Производство автомобилей в Самарской области сократилось на 33%

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 28 октября, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк рассказал на заседании профильного комитета губдумы об итогах социально-экономического развития региона за минувший период 2025 года. По его словам, одним из существенных факторов стало снижение объемов производства автопрома.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Развитие автопрома сдерживают жесткие денежно-кредитные условия"

"Несмотря на сложные условия, экономика региона, как и экономика страны, в целом продолжает развиваться. Целый ряд отраслей демонстрируют положительную динамику: металлургия, производство готовых металлических изделий, машинооборудования, электрооборудования, пищевых продуктов, лекарственных средств, медицинских материалов. Важно, что возобновился рост в нашей ключевой отрасли — химии (+5,7%). Наряду с этим жесткие денежно-кредитные условия сдерживают развитие автопрома, в котором производство сократилось, к сожалению, на 33%. Это достаточно существенно для региона. Кроме того, сокращается производство в отраслях, связанных с автопромом, и в нефтедобыче. Следствия понятны", — рассказал министр.

При этом Павел Финк отметил, что целом за год индекс промпроизводства (если не учитывать автомобилестроение), составит порядка 100% к уровню 2024 года. В результате валовый региональный продукт (ВРП) в номинале увеличится на 2,6% и достигнет 3,2 трлн рублей.

Также министр озвучил прогноз социально-экономического развития Самарской области на 2026–2028 годы по базовому и консервативному сценариям, которые отличаются степенью влияния внешних факторов на экономику региона.

"В среднесрочной перспективе продолжится рост производительности труда, реализация политики импортзамещения, активизация инвестиционной и инновационной компонентов за счет смягчения денежно-кредитной политики, которую мы, в принципе, наблюдаем сегодня. По базовому варианту прогноза, в 2026 году ВРП увеличится на 3,1%, в 2027 году — на 103,3%, в 2028 году — на 3,9%, что выше общероссийских значений. В целом, за прогнозный период ВРП в сопоставимых ценах увеличится на практически 11% и составит к 2027 году более 4 трлн. рублей, — доложил Павел Финк. — По консервативному варианту, оценки скромнее. Ожидается рост ВРП в 2026 году — на 0,8%, за прогнозный период — на 4,5%".

Надежда на снижение ключевой ставки

Глава минэкономразвития пояснил, что в основе прогнозов — рост промышленного производства. Ожидается, что в целом за три года в реальном выражении показатель составит от 7 до 14%:

"Наибольший рост прогнозируется в автомобилестроении химии, металлургии и пищевой промышленности. Я думаю, что по автопрому вопросов не возникает, низкая база, перспективы достаточно понятны. Кроме того, продолжится развитие приоритетных и новых производств, таких как фармацевтика, беспилотные летательные аппараты, другие авиационные системы, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мы планируем оказывать поддержку на всех этапах реализации, в том числе на новых рынках сбыта".

Конечно, наибольшее количество вопросов у депутатов возникло по поводу развития автопрома. Главный из них "Как планируется обеспечить рост производства?".

"Мы сильно зависим от автопрома. Помимо того, что есть АвтоВАЗ, у нас есть порядка 200 предприятий, которые производят комплектующие для автопрома. Все будет зависеть от того, как быстро будет восстанавливаться рынок. А мы оцениваем, что он в ближайшие два года должен расти. Во-первых, низкая база. Во-вторых, формируется ситуация, чтобы предлагать людям комфортные условия для приобретения автомобилей", — заявил Павел Финк.

По его словам, важным фактором станет изменение ключевой ставки: "Если динаимка, которую мы наблюдаем сохранится, то к середине следующего года она будет более комфортной для заемщика. Соответственно кредитные программы, которые обеспечивают около 60% продаж автомобилей, заработают, и мы увидим определенный всплеск спроса на продукцию АвтоВАЗа".

Среди мер поддержки предприятия со стороны государства министр отметил предоставление субсидии из федерального бюджета на поддержание рабочих мест и софинансирование со стороны региональной казны, а также работу Минпрома РФ по утизиационному сбору.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2