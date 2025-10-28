Производство автомобилей в Самарской области сократилось на 33%

Во вторник, 28 октября, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк рассказал на заседании профильного комитета губдумы об итогах социально-экономического развития региона за минувший период 2025 года. По его словам, одним из существенных факторов стало снижение объемов производства автопрома.

"Развитие автопрома сдерживают жесткие денежно-кредитные условия"

"Несмотря на сложные условия, экономика региона, как и экономика страны, в целом продолжает развиваться. Целый ряд отраслей демонстрируют положительную динамику: металлургия, производство готовых металлических изделий, машинооборудования, электрооборудования, пищевых продуктов, лекарственных средств, медицинских материалов. Важно, что возобновился рост в нашей ключевой отрасли — химии (+5,7%). Наряду с этим жесткие денежно-кредитные условия сдерживают развитие автопрома, в котором производство сократилось, к сожалению, на 33%. Это достаточно существенно для региона. Кроме того, сокращается производство в отраслях, связанных с автопромом, и в нефтедобыче. Следствия понятны", — рассказал министр.

При этом Павел Финк отметил, что целом за год индекс промпроизводства (если не учитывать автомобилестроение), составит порядка 100% к уровню 2024 года. В результате валовый региональный продукт (ВРП) в номинале увеличится на 2,6% и достигнет 3,2 трлн рублей.

Также министр озвучил прогноз социально-экономического развития Самарской области на 2026–2028 годы по базовому и консервативному сценариям, которые отличаются степенью влияния внешних факторов на экономику региона.

"В среднесрочной перспективе продолжится рост производительности труда, реализация политики импортзамещения, активизация инвестиционной и инновационной компонентов за счет смягчения денежно-кредитной политики, которую мы, в принципе, наблюдаем сегодня. По базовому варианту прогноза, в 2026 году ВРП увеличится на 3,1%, в 2027 году — на 103,3%, в 2028 году — на 3,9%, что выше общероссийских значений. В целом, за прогнозный период ВРП в сопоставимых ценах увеличится на практически 11% и составит к 2027 году более 4 трлн. рублей, — доложил Павел Финк. — По консервативному варианту, оценки скромнее. Ожидается рост ВРП в 2026 году — на 0,8%, за прогнозный период — на 4,5%".

Надежда на снижение ключевой ставки

Глава минэкономразвития пояснил, что в основе прогнозов — рост промышленного производства. Ожидается, что в целом за три года в реальном выражении показатель составит от 7 до 14%:

"Наибольший рост прогнозируется в автомобилестроении химии, металлургии и пищевой промышленности. Я думаю, что по автопрому вопросов не возникает, низкая база, перспективы достаточно понятны. Кроме того, продолжится развитие приоритетных и новых производств, таких как фармацевтика, беспилотные летательные аппараты, другие авиационные системы, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мы планируем оказывать поддержку на всех этапах реализации, в том числе на новых рынках сбыта".

Конечно, наибольшее количество вопросов у депутатов возникло по поводу развития автопрома. Главный из них "Как планируется обеспечить рост производства?".

"Мы сильно зависим от автопрома. Помимо того, что есть АвтоВАЗ, у нас есть порядка 200 предприятий, которые производят комплектующие для автопрома. Все будет зависеть от того, как быстро будет восстанавливаться рынок. А мы оцениваем, что он в ближайшие два года должен расти. Во-первых, низкая база. Во-вторых, формируется ситуация, чтобы предлагать людям комфортные условия для приобретения автомобилей", — заявил Павел Финк.

По его словам, важным фактором станет изменение ключевой ставки: "Если динаимка, которую мы наблюдаем сохранится, то к середине следующего года она будет более комфортной для заемщика. Соответственно кредитные программы, которые обеспечивают около 60% продаж автомобилей, заработают, и мы увидим определенный всплеск спроса на продукцию АвтоВАЗа".

Среди мер поддержки предприятия со стороны государства министр отметил предоставление субсидии из федерального бюджета на поддержание рабочих мест и софинансирование со стороны региональной казны, а также работу Минпрома РФ по утизиационному сбору.