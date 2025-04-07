Больше, чем работа: какие праздники и соревнования АВТОВАЗ проводит для сотрудников

Любое предприятие с многолетней историей и значимыми достижениями трудового коллектива имеет свои устоявшиеся традиции. Самыми яркими из них, пожалуй, являются корпоративные праздники и соревнования сотрудников. АВТОВАЗ в этом смысле не исключение: на флагмане отечественного автомобилестроения принято не только хорошо работать, но и чествовать отличившихся на производственном и спортивном поприще работников.

В честь первого автомобиля

19 апреля тольяттинский автогигант отметит юбилейный День выпуска первого автомобиля. 55 лет назад, в 1970 году, на заводе были собраны первые шесть машин ВАЗ-2101. По традиции на празднике будут чествовать лучших работников: состоится вручение государственных наград, федеральных, региональных и ведомственных знаков отличия. Также отличившимся сотрудникам присвоят отраслевые, областные и общественные звания.

Празднику предшествует ежегодно проводимый конкурс на лучшую идею развития предприятия (ИРП). Итоги этого мероприятия подводятся накануне Дня выпуска первого автомобиля.

На последнем таком конкурсе работники, представляющие 32 подразделения завода, заявили 96 идей, способствующих развитию производства. Поводами для ИРП стали совершенствование оборудования, инструмента, приспособлений, оснастки и процессов, улучшение условий труда и безопасности, экономия энергии, сырья, времени и других ресурсов, ликвидация помех в работе, снижение или исключение монотонного и тяжелого труда и многое другое. В итоге призерами конкурса стали 30 идей развития предприятия, авторами которых является 31 вазовец — 17 рабочих, 4 специалиста и 10 мастеров. В честь 55-летия со дня выпуска первого автомобиля каждому из них будет вручен диплом и выплачена премия в символичном размере — 55 тысяч рублей.

Когда труд крут

Всего на АВТОВАЗе установлены три корпоративных праздника. Помимо Дня первого автомобиля, вазовцы отмечают День рождения завода (20 июля) и День машиностроителя (последнее воскресенье сентября). Каждая из этих дат является поводом для того, чтобы отдать дань уважения ветеранам, превратившим АВТОВАЗ в передовое предприятие, и отметить нынешних работников, которые вносят свой вклад в дальнейшее процветание завода.

Для выявления заслуг сотрудников на предприятии организована целая система профессиональных конкурсов и соревнований. Главный критерий в этих мероприятиях один — повседневный добросовестный труд и чуть более глубокое, чем требуют должностные обязанности, отношение к рабочему месту.

Одним из самых массовых и значимых на АВТОВАЗе является ежегодный корпоративный конкурс профессионального мастерства. Это мероприятие проводится на заводе с 2019 года. Оно организуется в подразделениях, непосредственно занятых в выпуске автомобилей, обеспечении и обслуживании производства.

В 2024 году конкурс профессионального мастерства среди рабочих АО "АВТОВАЗ" проводился с марта по ноябрь в 19 подразделениях завода. Участие в этом трудовом соревновании приняли 594 рабочих по 33 основным массовым профессиям.

Во время конкурса участники демонстрировали свои знания по производственной системе, охране труда и технике безопасности, технологии выполнения работ. А практику отрабатывали, выполняя задания на базе Школ мастерства производственной системы или непосредственно в подразделениях на специально оборудованных площадках.

Призерами конкурса профессионального мастерства среди рабочих завода по итогам 2024 года стали 144 вазовца, 33 из них заняли первые места по своим специальностям. Абсолютным победителем конкурса впервые за его историю стала женщина — обрубщик производства чугунного литья и поковок Татьяна Трифанова, чей стаж работы на заводе насчитывает 28 лет. Она стала обладательницей главного приза — седана LADA Vesta.

Также на АВТОВАЗе проводится конкурс "Лучшая бригада по качеству работы". Его участниками становятся производственные коллективы, непосредственно занятые в изготовлении автомобилей, их узлов и агрегатов, запасных частей заготовок. Основная цель этого трудового соревнования — предоставить мастерам и рабочим реализовать предложения по поиску и задействованию внутренних резервов для повышения качества продукции. А итогом конкурса как раз и является признание заслуг мастеров и рабочих бригад, повысивших качество. Это мероприятие проводится на заводе ежегодно с января по август. Победителей награждают в сентябре ко Дню машиностроителя.

Покоряют спортивные вершины

Работники АВТОВАЗа сильны не только в цехах завода, но и на спортивных площадках.

С 2011 года тольяттинский автогигант является бессменным победителем смотра-конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы среди предприятий Самарской области, а также — неоднократным победителем и призером во всероссийском смотре-конкурсе.

С 2013 года предприятие неизменно занимает первое место на Спартакиаде среди трудовых коллективов Тольятти, а также является победителем и призером Спартакиады трудовых коллективов Самарской области и Спартакиады Профсоюзов АСМ РФ среди предприятий губернии. В эти же годы АВТОВАЗ принимал участие во Всероссийских спартакиадах трудящихся среди регионов РФ и был четырежды номинирован на звание "Лучший коллектив".

В 2023 году АВТОВАЗ впервые принял участие в Национальной премии в области развития корпоративного спорта и был признан ее лауреатом.

Все эти достижения были бы невозможны без базы: на предприятии сформировался беспрецедентно высокий уровень развития спорта. Так, на 2025 год запланировано свыше 100 спортивно-оздоровительных мероприятий — от Кубка клуба лыжников "Лада" в январе до физкультурно-оздоровительных мероприятий по заявкам производств в декабре.

В течение года на АВТОВАЗе проводится Спартакиада среди подразделений и дочерних обществ. В 2025 году эти соревнования проходят уже в 54-й раз. В программе турнира — 25 видов спорта. Состязания проходят в два этапа: сначала соревнуются бригады и отделы, затем — производства и дирекции. Заключительная часть Спартакиады — финальные соревнования на первенство АО "АВТОВАЗ".

Таким образом, работники тольяттинского автогиганта стремятся быть первыми и успешными во всем. Не это ли залог сохранения и укрепления лидерства АВТОВАЗа в автомобильной отрасли России?