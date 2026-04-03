Выпуск кроссовера LADA Azimut стартует в сентябре 2026 года

В сентябре 2026 г. в Тольятти стартует выпуск первого за 20 лет российского кроссовера LADA Azimut. Об этом рассказал президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов.

В рамках подготовки к официальной государственной сертификации кроссоверы LADA Azimut успешно прошли очередной этап заводских валидационных испытаний на пассивную безопасность.

В данные испытания входят более 100 различных тестов автомобиля и его узлов на пассивную безопасность, включая фронтальный и боковой краш-тесты, боковой удар о столб и наезд сзади. Помимо ударных испытаний, особое внимание уделяется статическим испытаниям кузова и удерживающих систем на прочность и травмобезопасность.

Одним из этапов валидации стали стендовые испытания мест крепления ремней безопасности. Уникальный гидравлический стенд позволяет создавать высокую нагрузку одновременно на все ремни безопасности. В отличие от привычного краш-теста, данные испытания позволяют проверить прочность ремней заднего ряда и точек их крепления.

В ходе испытаний мест крепления ремней безопасности заднего ряда стенд прикладывал суммарное усилие в 9 тонн в течение 2 секунд, хотя правила предусматривают время нагрузки 0,2 секунды. Таким образом, заводские испытатели смоделировали десятикратное превышение норм. По итогам теста ремни показали высокую прочность при нагрузке, превышающей законодательные требования Правил R14, а точки крепления ремней продемонстрировали минимальный уровень деформации.

Наряду с обязательными испытаниями на пассивную безопасность при подготовке к сертификации проводились и дополнительные тесты по более жестким зарубежным стандартам. Это позволяет повысить уровень безопасности нового автомобиля — чтобы российский потребитель получил продукт современного высокого уровня.

Одним из таких тестов стала статическая проверка прочности кузова и двери водителя. На стенде в замедленном режиме нагружающий элемент в форме цилиндра внедряется на 46 см в салон, развивая усилие до 10 тонн. Низкая скорость перемещения нагружающего элемента позволяет построить точный график деформации и структурных изменений элементов силового каркаса двери, что невозможно сделать при классическом ударном испытании. По итогам тестов кузов LADA Azimut показал 30-процентный запас прочности.

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

