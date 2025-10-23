АвтоВАЗ планирует до 2028 г. запустить до семи сборочных площадок за рубежом

АвтоВАЗ до 2028 г. надеется запустить до семи производственных площадок за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Максима Соколова.
Выступая на Госсовете по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность", он заявил, что АвтоВАЗ готов запустить до семи сборочных производств автомобилей Lada за рубежом: три в странах СНГ, а также по два в Африке и на Ближнем Востоке.
"Мы надеемся, что они будут реализованы… в горизонте даже, наверное, трехлетнем — до 2028 года. В большей степени мешает, как это ни странно, макроэкономический фактор, на который мы повлиять не можем. Это стабильный, но при этом сильный курс рубля", — прокомментировал топ-менеджер журналистам.
АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы