АвтоВАЗ планирует до 2028 г. запустить до семи сборочных площадок за рубежом

АвтоВАЗ до 2028 г. надеется запустить до семи производственных площадок за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

Выступая на Госсовете по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность", он заявил, что АвтоВАЗ готов запустить до семи сборочных производств автомобилей Lada за рубежом: три в странах СНГ, а также по два в Африке и на Ближнем Востоке.

"Мы надеемся, что они будут реализованы… в горизонте даже, наверное, трехлетнем — до 2028 года. В большей степени мешает, как это ни странно, макроэкономический фактор, на который мы повлиять не можем. Это стабильный, но при этом сильный курс рубля", — прокомментировал топ-менеджер журналистам.

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.