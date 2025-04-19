На АвтоВАЗе стартовало промышленное производство Lada Iskra

В субботу, 19 апреля, в день 55-летия с момента выпуска первого автомобиля, на "АвтоВАЗе" состоялся торжественный старт промышленного производства новой модели LADA Iskra. В церемонии приняли участие Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Мероприятие посетили сотрудники и ветераны предприятия, представители федеральных и региональных органов власти. Председатель Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Кутепов зачитал приветственное слово от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"От имени Совета Федерации и от себя лично поздравляю трудовой коллектив акционерного общества "АвтоВАЗ" с 55-летием со дня выпуска первого автомобиля! Сегодня "АвтоВАЗ" активно развивается, является одним из передовиков выполнения государственных задач по достижению технологического суверенитета и системообразующих отраслей российской промышленности, — говорилось в приветственном адресе Валентины Матвиенко. — Уверена, что новая модель Lada Iskra станет конкурентоспособный не только в рамках развития российской автомобильной промышленности, но и на международных рынках".

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов поздравил трудовой коллектив завода со знаменательным событием.

"АвтоВАЗ провел выдающуюся работу. Перестроил свои кооперационные цепочки, локализовав свыше 2 тысяч узлов и элементов основных систем. Тем самым дал стимул для роста отечественной автокомпонентной отрасли", — отметил глава министерства.

Напомним, в октябре 2024 г. президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил серийное производство Lada Aura. В январе этого года Главе государства во время посещения АвтоВАЗа был представлен предсерийный автомобиль LADA Iskra.

"Сейчас старт промышленного производства LADA Iskra. У нас хорошая динамика, ее нужно сохранять. Коллектив на АвтоВАЗе способный, коллектив замечательный, — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, обращаясь к трудовому коллективу тольяттинского завода. — Дорогие заводчане, хотел бы поздравить вас, всех кто вложил в разработку новой модели свою душу и труд, всех ветеранов предприятия. Новых побед!"

В рамках церемонии с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля — седан в красном цвете и универсал в синем цвете. LADA Iskra создана на современной технологически независимой платформе. Уровень локализации модели на момент старта производства превышает 90%. Перед началом промышленного выпуска LADA Iskra прошла полный цикл испытаний, включая заводские и сертификационные тесты. Для этого было изготовлено около 300 опытных образцов, которые также использовались для отработки производственных процессов и обучения сотрудников АвтоВАЗа и дилерских центров LADA.

"Выполняя поручения президента Владимира Владимировича Путина, менее чем за три года нам удалось обеспечить локализацию всего нашего модельного ряда более 90%. Эти же показатели достиг и новый сошедший с конвейера автомобиль LADA Iskra. Все детали производятся либо на самом заводе, либо у наших партнеров — поставщиков, которые присутствуют сегодня в цехах завода, либо в дружественных дестинациях и безопасных с точки зрения цепочек поставок, — отметил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов. — Искренние слова благодарности всему коллективу, команде АвтоВАЗа. Это действительно трудовой подвиг, к которому мы шли все эти годы в новейшей истории завода. И, конечно, особые слова благодарности президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, который своим личным участием держит на контроле все вопросы, связанные с жизнью, работой и развитием нашего коллектива. Правительство Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли, руководство Самарской области все помогают "АвтоВАЗу", понимая, что мы являемся флагманом всего отечественного легкового автопрома".

В первый день производства будет собрано 12 автомобилей LADA Iskra в различных модификациях. Модель доступна в трех вариантах кузова (седан, универсал и универсал Cross) и оснащается тремя типами силовых агрегатов: 1,6-литровый двигатель (90 л. с.) с 5-ступенчатой МКПП; 1,6-литровый двигатель (106 л. с.) с 6-ступенчатой МКПП; 1,6-литровый двигатель (106 л. с.) с автоматической трансмиссией. Официальный старт продаж LADA Iskra запланирован на 20 июля 2025 года — в День рождения АвтоВАЗа.

В рамках торжественной церемонии также состоялось награждение лучших сотрудников предприятия: им были вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и знаки "Почетный машиностроитель". За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Антон Алиханов вручил сотрудникам АвтоВАЗа ордена Александра Невского и орден Дружбы.