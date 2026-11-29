Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем матери.

"Уважаемые жители Самарской области, от всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери. Этот праздник — прекрасный повод выразить любовь, безграничное уважение и глубокую признательность самым главным для нас людям — нашим дорогим мамам. Они наполняют мир теплом, светом и нежностью, с первых шагов, как ангелы-хранители, сопровождают нас по жизни, поддерживают, делая нас сильнее, помогают справиться с любыми трудностями.

В нашей стране охрана материнства и детства, укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации являются важнейшими направлениями работы федеральных и региональных органов власти. С этой целью реализуется национальный проект "Семья", инициированный президентом В. В. Путиным, продолжается десятилетие многодетной семьи в Самарской области — сегодня таких семей более 42 тысяч.

Правительство региона активно поддерживает все начинания, связанные с сохранением семейных ценностей и традиций, формированием ответственного родительства и укреплением межпоколенческих связей. У нас действуют свыше 40 мер поддержки для семей с детьми.

Дорогие мамы, примите бесконечную благодарность за вашу материнскую любовь, неустанную заботу о детях, терпение и доброту. Своим благородным, самоотверженным трудом вы способствуете тому, чтобы крепкая семья стала надежным фундаментом для развития нашего общества. Низкий поклон матерям, воспитавшим защитников отечества, которые, не щадя своей жизни, отстаивали и отстаивают свободу и независимость нашей родины.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над головой. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, гармония и взаимопонимание!" — сказал губернатор.