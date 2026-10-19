16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сохранят расчёт платы за вывоз отходов по площади жилья в многоквартирных домах В Самаре до 5 ноября перекроют проезд по 5-й Просеке Более 300 договоров с участниками программы догазификации льготных категорий заключено в "Газпром газораспределение Самара" "Т Плюс" обсудила с жителями Самары вопросы благоустройства участков ремонта теплосетей Аварийный дом на Марии Авейде в Самаре расселят на три года раньше из-за угрозы обрушения

ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области сохранят расчёт платы за вывоз отходов по площади жилья в многоквартирных домах

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На оперативном совещании 19 октября губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что переход к начислению платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами по количеству проживающих в Самарской области не будет распространяться на многоквартирные дома. Решение принято по итогам анализа возможных последствий для жителей.

Фото: Светлана Осьмачкина

Глава региона напомнил: ранее изменение порядка расчёта было поддержано для индивидуальных домов. В отношении многоквартирного жилья Правительство области отдельно оценивало целесообразность такого подхода. По словам губернатора, переход к расчёту по числу проживающих в многоквартирных домах мог бы существенно увеличить нагрузку на многие категории жителей, в частности — на многодетные семьи.

"Ранее поручал проработать вопрос перехода от начисления платы за вывоз ТКО по площади жилья к расчёту по количеству проживающих, — для индивидуальных домов. И важно понимать: мы, принимая такое решение, уверены, что оно не будет во вред жителям частного сектора. Параллельно с этим, дал поручение Правительству оценить целесообразность такого же перехода для многоквартирных домов. По итогам оценки было установлено, что "подушевой" механизм, выгодный для ИЖС, не подходит для МКД. Тот незначительный экономический эффект, который в теории мог бы получить региональный оператор, не перевешивает собой существенное увеличение нагрузки на большое количество семей, в частности — на многодетные семьи. Регоператор мог бы заработать на таком перерасчете чуть больше, но людям от него будет хуже. Такой подход для нас не является приемлемым. Поэтому если кто-то из коллег депутатов будет выступать с такими инициативами, я прошу их успокоить. Решение принято, и принято в интересах граждан: для МКД сохраняется система расчёта за вывоз ТКО по площади, а не по количеству жителей.", — отметил Вячеслав Федорищев.

На совещании также рассмотрели текущую работу системы обращения с отходами. Как сообщил глава региона, Самарская область находится в "зелёной зоне" по ключевым показателям, рассмотренным на федеральном совещании под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Патрушева.

Ежедневно на маршруты выходит 303 единицы техники. Обеспечивается вывоз более 99% суточного объёма отходов. Обновление автопарка продолжается: до конца года план закупки собственной техники регионального оператора предполагается выполнить на 130%.

За предыдущие два года в регионе закупили 19,5 тысячи новых контейнеров. Продолжается ремонт контейнерных площадок и оборудование новых. Вместе с тем, потребность в обновлении инфраструктуры сохраняется. Губернатор поручил продолжить работу по привлечению финансирования, в том числе федерального.

В день совещания в Самарской области работала делегация Республики Дагестан, прибывшая для изучения передового регионального опыта обращения с ТКО. Вячеслав Федорищев поблагодарил региональное Минприроды за системную работу, подчеркнув, что положительная оценка от коллег не отменяет необходимости устранять проблемы на конкретных территориях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1