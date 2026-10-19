В Самарской области сохранят расчёт платы за вывоз отходов по площади жилья в многоквартирных домах

На оперативном совещании 19 октября губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что переход к начислению платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами по количеству проживающих в Самарской области не будет распространяться на многоквартирные дома. Решение принято по итогам анализа возможных последствий для жителей.

Глава региона напомнил: ранее изменение порядка расчёта было поддержано для индивидуальных домов. В отношении многоквартирного жилья Правительство области отдельно оценивало целесообразность такого подхода. По словам губернатора, переход к расчёту по числу проживающих в многоквартирных домах мог бы существенно увеличить нагрузку на многие категории жителей, в частности — на многодетные семьи.

"Ранее поручал проработать вопрос перехода от начисления платы за вывоз ТКО по площади жилья к расчёту по количеству проживающих, — для индивидуальных домов. И важно понимать: мы, принимая такое решение, уверены, что оно не будет во вред жителям частного сектора. Параллельно с этим, дал поручение Правительству оценить целесообразность такого же перехода для многоквартирных домов. По итогам оценки было установлено, что "подушевой" механизм, выгодный для ИЖС, не подходит для МКД. Тот незначительный экономический эффект, который в теории мог бы получить региональный оператор, не перевешивает собой существенное увеличение нагрузки на большое количество семей, в частности — на многодетные семьи. Регоператор мог бы заработать на таком перерасчете чуть больше, но людям от него будет хуже. Такой подход для нас не является приемлемым. Поэтому если кто-то из коллег депутатов будет выступать с такими инициативами, я прошу их успокоить. Решение принято, и принято в интересах граждан: для МКД сохраняется система расчёта за вывоз ТКО по площади, а не по количеству жителей.", — отметил Вячеслав Федорищев.

На совещании также рассмотрели текущую работу системы обращения с отходами. Как сообщил глава региона, Самарская область находится в "зелёной зоне" по ключевым показателям, рассмотренным на федеральном совещании под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Патрушева.

Ежедневно на маршруты выходит 303 единицы техники. Обеспечивается вывоз более 99% суточного объёма отходов. Обновление автопарка продолжается: до конца года план закупки собственной техники регионального оператора предполагается выполнить на 130%.

За предыдущие два года в регионе закупили 19,5 тысячи новых контейнеров. Продолжается ремонт контейнерных площадок и оборудование новых. Вместе с тем, потребность в обновлении инфраструктуры сохраняется. Губернатор поручил продолжить работу по привлечению финансирования, в том числе федерального.

В день совещания в Самарской области работала делегация Республики Дагестан, прибывшая для изучения передового регионального опыта обращения с ТКО. Вячеслав Федорищев поблагодарил региональное Минприроды за системную работу, подчеркнув, что положительная оценка от коллег не отменяет необходимости устранять проблемы на конкретных территориях.