"ЭнергосбыТ Плюс" предупреждает клиентов о новом виде мошенничества

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание клиентов на новую схему обмана: мошенники представляются сотрудниками энергокомпании и предлагают оперативно сделать перерасчет коммунальных платежей. В результате следует потеря личных данных и денежных средств.
Злоумышленники создают чаты в мессенджерах и размещают обращения от "энергокомпании" о централизованном сборе информации для перерасчета. В сообщении публикуются личные данные жильцов - ФИО и даты рождения. Желающим получить перерасчет предлагается подтвердить свои данные с помощью поддельного чат-бота. Дальше стандартный сценарий: код из бота либо sms, передача цифрового ключа мошенникам, потеря денег или данных.
Энергетики напоминают важные правила, чтобы не попасться на уловки мошенников:
- не сообщайте данные банковских карт, пароли и коды (сотрудники компании никогда их не запрашивают);
- устанавливайте приложение энергокомпании только через официальные магазины (RuStore, Google Play и App Store);
- перепроверяйте информацию;
- не доверяйте звонкам и сообщениям, если они касаются персональных данных и финансов.
Энергетики призывают самарцев быть бдительнее, предупредить близких (в особенности пожилых родственников) о новых мошеннических схемах. Тем, кто уже столкнулся с аферистами, советуют обращаться в правоохранительные органы.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.