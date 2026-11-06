"ЭнергосбыТ Плюс" предупреждает клиентов о новом виде мошенничества

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание клиентов на новую схему обмана: мошенники представляются сотрудниками энергокомпании и предлагают оперативно сделать перерасчет коммунальных платежей. В результате следует потеря личных данных и денежных средств.

Злоумышленники создают чаты в мессенджерах и размещают обращения от "энергокомпании" о централизованном сборе информации для перерасчета. В сообщении публикуются личные данные жильцов - ФИО и даты рождения. Желающим получить перерасчет предлагается подтвердить свои данные с помощью поддельного чат-бота. Дальше стандартный сценарий: код из бота либо sms, передача цифрового ключа мошенникам, потеря денег или данных.

Энергетики напоминают важные правила, чтобы не попасться на уловки мошенников:

- не сообщайте данные банковских карт, пароли и коды (сотрудники компании никогда их не запрашивают);

- устанавливайте приложение энергокомпании только через официальные магазины (RuStore, Google Play и App Store);

- перепроверяйте информацию;

- не доверяйте звонкам и сообщениям, если они касаются персональных данных и финансов.

Энергетики призывают самарцев быть бдительнее, предупредить близких (в особенности пожилых родственников) о новых мошеннических схемах. Тем, кто уже столкнулся с аферистами, советуют обращаться в правоохранительные органы.