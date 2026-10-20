"Т Плюс" разработала новый экскурсионный маршрут по самарской Безымянке

Энергетики "Т Плюс" совместно с агентством "Провинция" создали туристический маршрут "Энергия Победы: Безымянка". Он позволяет увидеть город глазами людей, проживавших здесь в 40-е годы ХХ века. Презентация маршрута открыла серию мероприятий, приуроченных к юбилеям ключевых предприятий Самары, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне — Безымянской отопительной котельной и Предприятия тепловых сетей.

Слушателями первой тематической прогулки стали руководители Самарского филиала "Т Плюс", преподаватели и студенты Самарского государственного технического университета, Строительно-энергетического колледжа имени Петра Мачнева и лицея № 124.

История района тесно связана с работой Безымянской ТЭЦ (ныне — Безымянской отопительной котельной). С началом Великой Отечественной войны территория рядом со строящейся электростанцией стала идеальной площадкой для эвакуации промышленных предприятий с территорий, захваченных немецко-фашистскими войсками. В первые месяцы войны сюда прибыло около 30 эвакуированных заводов. Первый ток для них Безымянская ТЭЦ отпустила 18 октября 1941 года.

В числе первых участников экскурсии была Ольга Целебровская — внучка первого директора БТЭЦ Владимира Смирнова. Под его руководством электростанция была введена в работу и надёжно снабжала производства энергией все военные годы. В 1945 году "За заслуги в деле энергоснабжения и в ознаменование Победы над врагом" Безымянская ТЭЦ получила орден Ленина и знамя Государственного Комитета Обороны.

"Уверен, что участники экскурсии надолго запомнят день, когда прикоснулись к истории Безымянской отопительной котельной и "Предприятия тепловых сетей", отмечающих в этом году свои юбилеи. Важно, что у ребят благодаря подобным мероприятиям появляется желание созидать на благо энергетической отрасли и всей страны", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Новый туристический маршрут стартует от сквера Авиаконструкторов. Здесь в 2011 году по инициативе энергетиков "Т Плюс" была установлена одна из пяти памятных крышек люков, созданных к юбилею "Предприятия тепловых сетей": оно было образовано в Куйбышеве 1 декабря 1941 года. Пройдя по проспекту Победы, студенты профильных учебных заведений узнали о том, как менялся облик индустриального района Самары от реализации идеи стройки "Города-сада" в стилистике советского конструктивизма до лучших образцов сталинского ампира, построенных уже в послевоенные годы. Рассказ об истории района завершился на площади Кирова. В ближайшее время маршрут "Энергия Победы: Безымянка" станет доступен для всех желающих.