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ЖКХ и благоустройство Общество

Раздельный сбор и перегрузочные станции: опубликован проект новой схемы обращения с ТКО

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области опубликовало для общественного обсуждения проект актуализированной территориальной схемы обращения с отходами. В новой терсхеме нет нескольких ранее планировавшихся объектов, отражены планы строительства перегрузочных станций и введения раздельного сбора отходов.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Составители проекта территориальной схемы исходят из того, что фактически измеренная масса образования ТКО за 2025 г. составляет 1,189 млн тонн. С 2026 г. отходов будет становиться меньше в силу демографической ситуации. По прогнозу в 2036 г. в регионе образуется 1,157 тыс. тонн ТКО.

При этом общая проектная мощность девяти действующих в регионе объектов размещения ТКО составляет 2,94 млн тонн в год.

Проектом территориальной схемы предусмотрены реконструкция действующих и строительство новых объектов обращения с ТКО, объединяемых в комплексные объекты по обращению с отходами. Так, предусмотрено создание объектов обработки (сортировки) ТКО суммарной мощностью 480 тыс. тонн в год, утилизации ТКО мощностью 376,4 тыс. тонн в год и размещения ТКО на 606 тыс. тонн в год.

Скорректировано расположение таких объектов. В частности, комплекс по переработке отходов (КПО) "Самара" "переехал" с территории сельского поселения Просвет около трассы на пгт Рощинский в Новокуйбышевск - в район мусоросортировочного комплекса ООО "Компаньон-Самара".

КПО "Тольятти", который планировали разместить около с. Узюково Ставропольского района, в новой схеме под вопросом. В качестве альтернативы рассматривается предложение ООО "Эколайн" о создании комплекса "Мусорка" в формате государственно-частного партнерства без бюджетного финансирования.

"КПО "Тольятти" и МФК "Мусорка" расположены на территории одного муниципального района (м.р. Ставропольский) и имеют идентичные плановые характеристики объекта обращения с ТКО. Реализация КПО "Тольятти" предусматривает привлечение бюджетного финансирования, при этом финансирование не подтверждено. В этой связи параллельно прорабатывается вопрос реализации МФК "Мусорка" взамен КПО "Тольятти". При получении однозначного подтверждения реализуемости МФК "Мусорка" объект КПО "Тольятти" будет исключен из дорожной карты по реализации инвестиционных проектов по созданию объектов в сфере обращения с ТКО на территории Самарской области", - отмечается в документах.

Исчезли из схемы комплексы по обработке ТКО, которые планировалось построить в рамках концессионных соглашений в Сергиевском, Хворостянском и Большечерниговском районах. Остался только один из концессионных объектов - в Кинель-Черкасском районе.

При этом проектом предусмотрено строительство в 2027-2028 гг. семи перегрузочных станций. Они должны обеспечить экономию на перевозке отходов из удаленных муниципалитетов. Со станций их будут забирать мусоровозы большой вместимости. Предполагается, что это снизит расходы на транспортирование ТКО на 210-335 млн руб. в год.

Станции планируется построить в Большеглушицком, Камышлинском, Кошкинском, Челно-Вершинском и Нефтегорском районах, а также в Самаре (ул. Мориса Тореза, 67а, к.3) и Похвистнево. 

При вводе в эксплуатацию новых объектов предусматривается поэтапный вывод действующих, в том числе с их последующей рекультивацией. Так, в 2027 г. планируется закрыть свалку ТБО в Кошках, в 2029 г. - мусоросортировочный комплекс ООО "Фаворит-1" в Сызрани, полигон ООО "Чистый город" в Чапаевске, полигон в Кинель-Черкассах и полигон в Сызранском районе, в 2030 г. - полигон "Тимофеевский" в Тольятти, в 2032 г. - полигон АО "Экология" в Новокуйбышевске.

Новой территориальной схемой предусматривается внедрение раздельного накопления ТКО с 2029 года в Тольятти, Жигулевске и Новокуйбышевске, а с 2030 г. - и в Самаре.

Организация раздельного накопления ТКО планируется в двухпоточном варианте - с использованием отдельных контейнеров для накопления сухих вторичных материальных ресурсов (макулатуры, полимеров, стекла, металлов) и контейнеров для смешанных (несортируемых) ТКО.

Указывается, что совокупная доля потенциальных вторичных материальных ресурсов составляет 52,61%.

В министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области отмечают, что в ходе подготовки проекта территориальной схемы были актуализированы источники образования отходов и данные по контейнерным площадкам, выстроена логистика транспортных потоков, обновлены характеристики действующих объектов - их остаточная вместимость и сроки вывода из эксплуатации.

"В новую схему заложены перспективные объекты - многофункциональные комплексы и объекты переработки, благодаря которым к 2030 году объем захоронения ТКО планируется сократить вдвое. Также отражено внедрение дуального сбора на пилотных территориях. А состав ранее предусмотренных инфраструктурных объектов пересмотрен с учетом актуализированных расчетов и логистики", - поясняют в ведомстве.

Срок общественного обсуждения проекта территориальной схемы - с 10 ноября по 8 декабря 2026 года.

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