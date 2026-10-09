В четверг, 8 октября, в Самаре начали осеннюю посадку деревьев, сообщает областной минтранс.

На Московском шоссе высадили первые 11 каштанов. Всего этой осенью в областном центре на Московском шоссе и улице Ново-Садовой посадят 100 деревьев. Остальные — в течение октября. Все саженцы высотой не менее 3 метров, с закрытой корневой системой, это повышает приживаемость деревьев.

На 18-м км Московского шоссе высадят 50 деревьев. Остальные — на улице Ново-Садовой. Там деревья появятся в нескольких местах: у Собора Кирилла и Мефодия, у улицы Невской и у развязки с улицей Советской Армии.