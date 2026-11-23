В ноябре в мире отмечается Международный день рециклинга. Для Куйбышевского НПЗ это не просто дата в календаре: природосберегающие технологии и раздельный сбор отходов давно стали частью повседневной жизни предприятия, где на постоянной основе реализуются проекты, способствующие переходу на экономику замкнутого цикла (circular economy).
Ещё около десяти лет назад в рамках проекта "Зелёный офис" на заводе установили контейнеры для раздельного сбора: бумага, пластик, стекло и отработанные батарейки отправляются в разные ёмкости — так сырьё для повторного использования отделяется от того, что подлежит утилизации.
Итоги 2026 года впечатляют. В рамках акции "Бумажный десант" заводчане передали на вторичную переработку 8,5 тонны макулатуры, в ходе акции "Села батарейка" — более 306 кг элементов питания, а в "Добрых крышечках" — 520 кг пластика. За участие в сборе макулатуры завод награждён Благодарностью министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????