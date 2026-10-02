В Самаре прошла акция "Сохраним лес": 180 человек собрали 500 кг желудей для будущих дубрав региона

В четверг, 1 октября, в парке Гагарина в Самаре прошла акция "Сохраним лес" по сбору желудей дуба черешчатого. К ней присоединились 180 человек — волонтеры, студенты самарских вузов, лесоводы, сотрудники минприроды и предприятий региона.

Парк Гагарина выбран местом проведения акции не случайно: растущие здесь дубы — это естественное лесное насаждение первой генерации, что делает местные семена особенно ценными для воспроизводства качественных лесов. Дуб черешчатый — одна из главных лесообразующих пород области, и сбор его желудей стартует в первых числах октября. Во время акции волонтеры собрали 500 кг семян.

"С этого объема мы получим в перспективе 112,5 тысячи сеянцев дуба, — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. — Это не только весомая помощь лесоводам в наращивании объемов посева в питомниках, но и вовлечение жителей в экологическую повестку, осознание ценности труда и сложного процесса лесовосстановления".

Для самарских студентов участие в такой акции стало новым опытом: традиционно "Сохраним лес" ассоциируется с посадкой деревьев, а в этом году границы мероприятия расширили до заготовки семян.

"Здорово, что такая акция объединяет людей. Сегодня мы сделали небольшой, но важный вклад в экологию нашей страны и будущее самарских лесов", — прокомментировал студент ПГУТИ Максим Павлов.

Однако, как отмечают участники, сбор желудей только со стороны кажется простым занятием. Заготовка семян требует внимательности и терпения — и порой превращается в настоящую "борьбу" за урожай с местными обитателями парка.

"Это только на первый взгляд может показаться, что собирать желуди просто. На самом деле каждый нужно осмотреть: целый он или нет, поврежден червячками или уже пророс. Это кропотливый труд. Еще и белки периодически подбегают — "воруют". Наверное, думают, что мы собираем что-то вкусное. В парке их много", — прокомментировала эколог самарского предприятия Алина Титова.

Особенно важным организаторы считают вовлечение в акцию молодежи: для многих студентов это был первый опыт участия в сборе семян.

"Ребята сами отозвались участвовать в акции: им было интересно попробовать что-то новое и понять, зачем это нужно. Обычно студенты участвуют в квизах и других мероприятиях, а здесь — сбор желудей. Уже в процессе они поняли, что это история на перспективу: прониклись значимостью, рассказали однокурсникам и надеются, что будут системно задействованы в таких мероприятиях", — прокомментировал председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Алексей Сатонин.

После сбора все желуди пройдут обязательную процедуру флотации: их пропускают через воду, где качественные, полновесные семена оседают на дно, а поврежденные и пустые — всплывают и отбраковываются. Это позволяет отобрать для посева только лучший материал.

Затем с каждой собранной партии берется проба и отправляется на Самарскую лесосеменную станцию, где специалисты проверяют семена на качество методом взрезывания. По результатам анализа желудям присваивается класс качества. Уже этой осенью они будут посеяны в лесных питомниках региона. Там сеянцы будут бережно выращиваться в течение двух лет — до достижения стандартного посадочного материала. Для дуба черешчатого стандартный сеянец должен иметь высоту стволика не менее 15 см и диаметр у корневой шейки не менее 4,0 мм. И только после этого окрепшие сеянцы будут высажены на территорию лесного фонда Самарской области.

В этом году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие" лесоводы Самарской области заготовят более 7 тонн семян для последующей обработки и выращивания в лесных питомниках региона. Сбор семян — это первый и ключевой этап цикла лесовосстановления, от качества которого напрямую зависит эффективность будущих лесов.

На сегодняшний день лесники уже собрали порядка 3 тонн семян дуба. Всего в этом году планируется заготовить 6,5 тонн желудей — через два года, после выращивания в питомниках, это позволит получить порядка 1,5 млн сеянцев дуба для высадки в лес. Также собрано 405 кг березы и 0,48 кг смородины. Начинается и сбор семян сосны — заготовлено уже 100 кг. План на этот год — свыше 200 кг, для чего лесоводам предстоит собрать и переработать 22 тонны шишек. Вся эта работа направлена на то, чтобы обеспечить регион собственным качественным посадочным материалом для лесовосстановления.