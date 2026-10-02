Второй старт: ветераны СВО из 60 регионов России борются за победу в Самаре

В Самаре проходит федеральный этап всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт". На конкурс прибыли участники специальной военной операции из 60 регионов России. Все они — победители региональных этапов.

Каждый из участников может поделиться опытом успешного возвращения к гражданской профессии. Сред регионов -участников Республика Алтай, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Белгородская, Калининградская, Новосибирская, Московская области и другие.

"Для нас большая честь принимать финальный этап конкурса. Номинация "Второй старт" — необычная, потому что здесь участвуют люди, которые во взрослом возрасте приняли решение изменить свой карьерный трек. В этом году участниками являются ветераны специальной военной операции. Они, безусловно, не только пример профессионального мастерства, но еще и мужества, готовности начать новую жизнь, показать пример остальным участникам, которые возможно получили ранения в ходе специальной военной операции: "я смог получить новую профессию, я успешен, и вы тоже сможете точно так же быть успешными", — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.

Самарскую область на конкурсе представляет Павел Веткин, после СВО он расширил свои компетенции персонального спортивного тренера и стал работать с ветеранами боевых действий.

"Я считаю, что очень профессионально вырос. Мы проводим сейчас открытые тренировки, подготавливаем площадки, чтобы наши парни могли заниматься, и, несмотря на свои ранения, продолжать адаптироваться в мирной жизни", — поделился Павел Веткин.

Участники прошли тестирование и практический модуль "Как я вышел на работу, и как мой пример поможет другим".

Для оценки результатов сформирована федеральная экспертная комиссия, в которую вошли представители органов власти регионов России, общественности, ветераны СВО, журналисты. Помимо экспертов из Самарской области участвуют представители республик Алтай и Татарстан, Красноярского края, Томской и Омской областей. Это дает возможность обеспечить прозрачность и объективность оценки и повышает доверие к результатам.

"Сам конкурс включает в себя несколько испытаний. Частично ребята уже их прошли. Участники, которые здесь встретились, уже профессионалы, они уже победители и очень многого достигли в гражданской профессии, это люди, на которых нужно равняться всем", — прокомментировала эксперт, заместитель министра труда и социально защиты Омской области Олеся Кайль.

Имена победителя и призеров объявят завтра. Приз за первое место — 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Кадры". Федеральный этап в Самаре организован минтрудом РФ, правительством Самарской области и Фондом "Защитники Отечества".