Второй старт: ветераны СВО из 60 регионов России борются за победу в Самаре

В Самаре проходит федеральный этап всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт". На конкурс прибыли участники специальной военной операции из 60 регионов России. Все они — победители региональных этапов.
Каждый из участников может поделиться опытом успешного возвращения к гражданской профессии. Сред регионов -участников Республика Алтай, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Белгородская, Калининградская, Новосибирская, Московская области и другие.
"Для нас большая честь принимать финальный этап конкурса. Номинация "Второй старт" — необычная, потому что здесь участвуют люди, которые во взрослом возрасте приняли решение изменить свой карьерный трек. В этом году участниками являются ветераны специальной военной операции. Они, безусловно, не только пример профессионального мастерства, но еще и мужества, готовности начать новую жизнь, показать пример остальным участникам, которые возможно получили ранения в ходе специальной военной операции: "я смог получить новую профессию, я успешен, и вы тоже сможете точно так же быть успешными", — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.
Самарскую область на конкурсе представляет Павел Веткин, после СВО он расширил свои компетенции персонального спортивного тренера и стал работать с ветеранами боевых действий.
"Я считаю, что очень профессионально вырос. Мы проводим сейчас открытые тренировки, подготавливаем площадки, чтобы наши парни могли заниматься, и, несмотря на свои ранения, продолжать адаптироваться в мирной жизни", — поделился Павел Веткин.
Участники прошли тестирование и практический модуль "Как я вышел на работу, и как мой пример поможет другим".
Для оценки результатов сформирована федеральная экспертная комиссия, в которую вошли представители органов власти регионов России, общественности, ветераны СВО, журналисты. Помимо экспертов из Самарской области участвуют представители республик Алтай и Татарстан, Красноярского края, Томской и Омской областей. Это дает возможность обеспечить прозрачность и объективность оценки и повышает доверие к результатам.
"Сам конкурс включает в себя несколько испытаний. Частично ребята уже их прошли. Участники, которые здесь встретились, уже профессионалы, они уже победители и очень многого достигли в гражданской профессии, это люди, на которых нужно равняться всем", — прокомментировала эксперт, заместитель министра труда и социально защиты Омской области Олеся Кайль.
Имена победителя и призеров объявят завтра. Приз за первое место — 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Кадры". Федеральный этап в Самаре организован минтрудом РФ, правительством Самарской области и Фондом "Защитники Отечества".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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