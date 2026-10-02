Снег и гололедица: самарские синоптики рассказали о погоде на выходных

В Самарской области в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, заморозки, гололедица и мокрый снег. Краткосрочный прогноз погоды на 2-5 октября составили специалисты Приволжского УГМС.

В пятницу, 2 октября, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C.

3 числа в регионе будет облачно, местами — небольшие осадки. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 °C, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Днем возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха +2…+7 °C.

В воскресенье, 4 октября, в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 °C, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Днем +4…+9 °C.

В понедельник, 5 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +1…-4 °C, днем столбик +7…+12 °C.