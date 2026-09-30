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В Самарской области прошла ресурсная встреча в рамках спецпроекта "Вызов"

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области, которая является одной из пилотных территорий специального проекта "Вызов", состоялась очередная встреча в рамках направления по профилактике выгорания специалистов. На этот раз ресурсная площадка собрала директоров, заместителей и ключевых специалистов детских учреждений области.

Фото: РО ВОРДИ Самарской области

Организатором выступила региональный куратор спецпроекта "Вызов" Екатерина Сеницкая при поддержке кризисного психолога и телесно-ориентированного терапевта Анны Толчеевой.

Напомним, что спецпроект "Вызов" работает на задачи национального проекта "Семья" — снижает риски разрушения семей с детьми, укрепляет систему ранней помощи семьям в кризисных ситуациях.
Главная задача таких встреч — не рассказать о профессиональном выгорании, а дать реальные инструменты, которые работают. Например, как самостоятельно определить, что уже на пределе, как восстановиться, когда сил почти нет, и как перестать винить себя за мысли о работе даже ночью.
Участники этой встречи выходили с облегчением и пониманием, что с ними все в порядке, что-то, что они чувствуют, нормально, и что опора рядом.

"Перемены в социальной сфере — это всегда труд большой команды, особенно сейчас, когда активно продолжает внедряться направление по семьесбережению и профилактике социального сиротства. И каждый специалист здесь незаменим. Но когда ты руководитель, директор или заместитель, нагрузка особенная — решения, ответственность, постоянный выбор между срочным и важным. В этом потоке позаботиться о себе порой просто некогда", — говорит Екатерина Сеницкая.

Именно поэтому профилактика выгорания — стала еще одним направлением спецпроекта. "Я благодарна кризисному психологу, телесно-ориентированному терапевту Анне Толчеевой, которая поддержала меня, и мы создали ресурсную площадку для специалистов детских учреждений области. Чтобы у них было свое пространство безопасности: где можно выдохнуть, получить реальные инструменты и вернуть себе ресурс, устойчивость. Бережная помощь семьям и детям начинается с бережности к тем, кто эту помощь обеспечивает", — подчеркнула Сеницкая.

Встречи проходят раз в месяц. До конца года планируется провести еще не менее четырех.

Спецпроект "Вызов" реализуется в Самарской области с ноября 2024 г. в рамках стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. За это время жизнеустроено из госучреждений более 1200 детей, более 500 ребят вернулись в кровные семьи. Большое внимание реализации проекта уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

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