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Взаимодействие родителей, школы и общества: в Самаре обсудили, как защитить подростков от опасных ситуаций

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке Центра профессионального образования Самарской области состоялось заседание родительской гостиной. Мероприятие прошло в партнерстве Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области и Российского общества "Знание" и соответствует задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Фото: Российское общество "Знание"

В качестве модератора выступила Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. Она обратилась к собравшимся с приветственным словом.

"Задача взрослых — научить подростка распознавать опасные ситуации. Об этом мы поговорили с родителями и экспертами во время родительской гостиной. Поговорили про суть этой проблематики, почему она возникает, и что родителям в домашних условиях с подростками с этим делать. Конечно же, разобрали, психологические аспекты: как общаться с ребенком, как распознать и заметить изменения в поведении ребенка, и как в целом сохранить семейный очаг и дружественные семейные отношения, даже если произошла какая-то чрезвычайная ситуация. Как научить ребенка создавать себе безопасный мир вокруг себя", — сказала Юлия Николаева.

В качестве лектора Российского общества "Знание" на тему "Как научить подростка распознавать опасные ситуации?" выступил психолог, автор книг, президент общественной организации "Самарское психолого-педагогическое общество" Григорий Спижевой.

Лекция была посвящена тому, как научить подростка распознавать опасные ситуации и вовремя реагировать на них. Григорий Спижевой рассказал, что современные угрозы редко выглядят откровенно пугающими: они маскируются под интересный контент, выгодную подработку, дружеское общение или модный тренд. Слушатели узнали, что задача взрослых не в тотальном запрете интернета и соцсетей, а в развитии у ребенка критического мышления, цифровой гигиены и доверия к близким.

На лекции участники разобрали основные группы рисков. Психологические и деструктивные угрозы включают романтизацию депрессии и самоповреждений, нормализацию алкоголя, наркотиков и азартных игр, искажение реальности через нейросети, пропаганду антисемейных ценностей, радикализм и экстремизм. Социальные угрозы связаны с кибербуллингом, онлайн-травлей, завоеванием доверия жертвы взрослыми преступниками и вовлечением в опасные состязания. Финансовые и технические риски охватывают фишинг, социальную инженерию, использование детей как посредников в переводах похищенных денег, раскрытие персональных данных и шантаж компрометирующими материалами.

Слушатели также узнали о факторах риска и защиты: конфликты в семье, отсутствие навыков цифровой гигиены, низкая самооценка, тревожность, информационный вакуум и социальная дезадаптация повышают уязвимость, тогда как доверительные отношения, позитивное окружение, хобби, эмоциональный интеллект, критическое мышление и правовая грамотность помогают устоять.

Практическая часть лекции была посвящена тому, как заметить опасность и как говорить с подростком. Лектор Общества "Знание" перечислил признаки вовлечения в деструктивную деятельность: замкнутость, потеря интереса к прежним увлечениям, скрытность с гаджетами, необъяснимые финансовые изменения, раздражительность, резкие перепады настроения, тревожность, специфический сленг, поляризация "свои против чужих", новая символика в одежде и безразличие к внешнему виду.

Участники освоили упражнения "5 вопросов к источнику", "А что, если…" и "В чем подвох?", которые учат проверять информацию, просчитывать последствия и сомневаться перед соблазнительным предложением. Особое внимание уделили разговору при возникновении проблемы: важно продемонстрировать готовность разобраться вместе, выяснить обстоятельства без осуждения, объяснить реальные последствия, говорить о своих переживаниях и привлекать педагогов и психологов. В завершение лектор напомнил о ресурсах воспитания детей и поддержке семьи, школы и специалистов.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

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