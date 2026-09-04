От вече до цифрового голосования: в Самарской области проходят лекции Общества "Знание"

Российское общество "Знание" проводит в Самарской области цикл лекций, посвященных избирательному праву и избирательным процессам. Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности и формирование осознанной гражданской позиции у жителей региона.
Лекции проходят на различных площадках региона, охватывая как крупные городские округа — Самару, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск, так и муниципальные районы, затрагивая ключевые вопросы современной избирательной системы России: общая организация выборов, Единый день голосования и механизмы защиты избирательного права; цифровизация избирательного процесса и сочетание новаций с традициями, сравнительный анализ электоральных систем России и стран Запада.
Так, в рамках проекта Знание.Государство на площадках Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева областной клинической больницы имени В. Д. Середавина перед профессорско-преподавательским составом, лекторским сообществом, сотрудниками министерства здравоохранения региона выступил лектор Общества "Знание", руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом АНО "Экспертный институт социальных исследований" Владимир Шаповалов.
Лектор представил слушателям комплексный взгляд на избирательную систему страны, подчеркнув, что выборы являются базовым механизмом участия граждан в принятии политических решений. Россия опирается на тысячелетние традиции народовластия — от вечевых собраний и Земских соборов до современной многопартийной системы, при этом страна исторически стала одной из первых, обеспечивших всеобщее и равное избирательное право, включая право женщин голосовать. Владимир Шаповалов подчеркнул, что выборы сегодня позволяют учитывать интересы различных социальных групп, преодолевать конфликты и выстраивать коммуникацию между властью и обществом.
"Российская избирательная система — одна из лучших в мире", — процитировал Владимир Шаповалов главу государства, подкрепив этот тезис аргументами о прозрачности, открытости и инновационности избирательного процесса. Лектор Общества "Знание" отметил, что с 2018 года в стране действует система общественного наблюдения, а в 2023 году норма об обязательности такого контроля была закреплена законодательно на всех уровнях выборов. Для сравнения он указал, что во многих западных странах, включая Германию, Францию и США, институт общественного наблюдения либо отсутствует, либо не имеет прочной законодательной базы.
Слушатели узнали о том, как устроена публичная власть в федеративном государстве. Владимир Шаповалов подробно разъяснил, что выборы проводятся на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Были рассмотрены различные избирательные системы: мажоритарная система абсолютного большинства на выборах Президента России, смешанная система при формировании Государственной Думы, где 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам, а также специфика региональных кампаний.
Отдельный блок выступления эксперт посвятил технологическим инновациям, обеспечивающим удобство и надежность голосования. Аудитория получила представление о работе ГАС "Выборы", действующей с 1995 года, о инструменте "Мобильный избиратель", позволяющем голосовать по месту нахождения и о развитии дистанционного электронного голосования. Особый интерес вызвала тема экстерриториальных участков, создаваемых для военнослужащих и жителей новых регионов, что является важным шагом в защите избирательных прав граждан.
"Организованный в Самарской области Российским обществом "Знание" цикл просветительских лекций стал значимым вкладом в укрепление правовой культуры наших граждан. Мы намеренно стремились привлечь максимально широкую аудиторию — от студентов и государственных служащих до ветеранов специальной военной операции и работающей молодежи. Уверена, что полученные знания позволят каждому участнику не только уверенно ориентироваться в тонкостях избирательного законодательства, но и осознанно подходить к исполнению своего гражданского долга", — пояснила директор филиала просветительской организации в регионе Ольга Воронова.
Слушателями стали студенты средних профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, ветераны специальной военной операции, родители, работающая молодежь, а также государственные и муниципальные служащие в рамках проекта Знание.Государство.
"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий для молодежи по всей России, организует выступления выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 282 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.