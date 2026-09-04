От вече до цифрового голосования: в Самарской области проходят лекции Общества "Знание"

Российское общество "Знание" проводит в Самарской области цикл лекций, посвященных избирательному праву и избирательным процессам. Мероприятия направлены на повышение правовой грамотности и формирование осознанной гражданской позиции у жителей региона.

Лекции проходят на различных площадках региона, охватывая как крупные городские округа — Самару, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск, так и муниципальные районы, затрагивая ключевые вопросы современной избирательной системы России: общая организация выборов, Единый день голосования и механизмы защиты избирательного права; цифровизация избирательного процесса и сочетание новаций с традициями, сравнительный анализ электоральных систем России и стран Запада.

Так, в рамках проекта Знание.Государство на площадках Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева областной клинической больницы имени В. Д. Середавина перед профессорско-преподавательским составом, лекторским сообществом, сотрудниками министерства здравоохранения региона выступил лектор Общества "Знание", руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом АНО "Экспертный институт социальных исследований" Владимир Шаповалов.

Лектор представил слушателям комплексный взгляд на избирательную систему страны, подчеркнув, что выборы являются базовым механизмом участия граждан в принятии политических решений. Россия опирается на тысячелетние традиции народовластия — от вечевых собраний и Земских соборов до современной многопартийной системы, при этом страна исторически стала одной из первых, обеспечивших всеобщее и равное избирательное право, включая право женщин голосовать. Владимир Шаповалов подчеркнул, что выборы сегодня позволяют учитывать интересы различных социальных групп, преодолевать конфликты и выстраивать коммуникацию между властью и обществом.

"Российская избирательная система — одна из лучших в мире", — процитировал Владимир Шаповалов главу государства, подкрепив этот тезис аргументами о прозрачности, открытости и инновационности избирательного процесса. Лектор Общества "Знание" отметил, что с 2018 года в стране действует система общественного наблюдения, а в 2023 году норма об обязательности такого контроля была закреплена законодательно на всех уровнях выборов. Для сравнения он указал, что во многих западных странах, включая Германию, Францию и США, институт общественного наблюдения либо отсутствует, либо не имеет прочной законодательной базы.

Слушатели узнали о том, как устроена публичная власть в федеративном государстве. Владимир Шаповалов подробно разъяснил, что выборы проводятся на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Были рассмотрены различные избирательные системы: мажоритарная система абсолютного большинства на выборах Президента России, смешанная система при формировании Государственной Думы, где 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам, а также специфика региональных кампаний.

Отдельный блок выступления эксперт посвятил технологическим инновациям, обеспечивающим удобство и надежность голосования. Аудитория получила представление о работе ГАС "Выборы", действующей с 1995 года, о инструменте "Мобильный избиратель", позволяющем голосовать по месту нахождения и о развитии дистанционного электронного голосования. Особый интерес вызвала тема экстерриториальных участков, создаваемых для военнослужащих и жителей новых регионов, что является важным шагом в защите избирательных прав граждан.

"Организованный в Самарской области Российским обществом "Знание" цикл просветительских лекций стал значимым вкладом в укрепление правовой культуры наших граждан. Мы намеренно стремились привлечь максимально широкую аудиторию — от студентов и государственных служащих до ветеранов специальной военной операции и работающей молодежи. Уверена, что полученные знания позволят каждому участнику не только уверенно ориентироваться в тонкостях избирательного законодательства, но и осознанно подходить к исполнению своего гражданского долга", — пояснила директор филиала просветительской организации в регионе Ольга Воронова.

Слушателями стали студенты средних профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений, ветераны специальной военной операции, родители, работающая молодежь, а также государственные и муниципальные служащие в рамках проекта Знание.Государство.