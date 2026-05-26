Личный пример вместо назиданий: лекторы "Знания" рассказали родителям, как воспитывать патриотизм

На площадке Центр профессионального образования прошла "Родительская гостиная" на тему "Подросток и общество: как воспитать ответственность за страну". На встрече собралось более 1000 участников в том числе в онлайн-формате. Мероприятие прошло в партнерстве Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области и Российского общества "Знание" и соответствует задачам национального проекта "Молодежь и дети".

В качестве модератора выступила Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. Она обратилась к собравшимся с приветственным словом.

Лекторами Российского общества "Знание" выступили — директор ГБОУ СОШ ОЦ "Южный Город" Владимир Кильдюшкин, ректор Самарской духовной семинарии Максим Кокарев. Своим родительским опытом поделилась Татьяна Викторовна Устинова, родитель из школы "Южный Город".

В рамках встречи эксперты ответили на вопросы родителей, касающиеся воспитания у подростков чувства ответственности за свою страну, формированию патриотизма и гражданской идентичности. Слушателям рассказали о роли семьи, личном примере родителей и возможностях общественных инициатив. Основной акцент был сделан на том, чтобы перевести патриотические чувства из абстрактных понятий в конкретные повседневные дела.

В ходе лекции Общества "Знание" участники обсудили, как проявляется ответственность за свою страну на практике и с чем лично у них ассоциируется чувство патриотизма. Родители поделились своими примерами воспитания гражданственности: участие в акции "Бессмертный полк", объяснение ребенку, как налоги влияют на благоустройство района, раздельный сбор мусора, совместный анализ предвыборных программ. Также затронули вопрос, какие современные формы участия в жизни общества наиболее интересны подросткам — от экологических акций до волонтерских проектов и молодежных движений.

Лекторы Общества "Знание" порекомендовали родителям избегать нравоучений и назидательного тона, вместо этого строить диалог с подростком через открытые вопросы: "Как бы ты решил эту проблему?", "Какие права ты считаешь самыми важными?". Они отметили, что важно опираться на личный опыт ребенка, связывать темы патриотизма с его увлечениями — экологией, спортом, ИТ. Среди практических советов лекторы обозначили: вовлечение подростков в волонтерство, молодежные движения, совместные семейные проекты. Эксперты подчеркнули, что подросток должен чувствовать свою значимость и инициативу, а не просто "отбывать повинность". Также они рекомендовали развивать медиаграмотность, использовать понятные цифровые форматы и всегда подкреплять слова личным примером ответственного гражданина.

Напомним, Российское общество "Знание" открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной. Масштабный проект, реализуемый Федеральным подростковым центром совместно с Обществом "Знание" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, вновь объединит родителей со всей страны.

Основная задача проекта — помочь родителям лучше понимать особенности подросткового возраста и находить новые способы укрепления отношений с детьми.