16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Личный пример вместо назиданий: лекторы "Знания" рассказали родителям, как воспитывать патриотизм Самарская область одной из первых включилась в проект Общества "Знание" - "Знание.Безопасность" Дошкольные организации и колледжи впервые смогут подать заявки на конкурс родительских инициатив Общества "Знание" В Самарской области продолжается прием заявок на шестой сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ В Самаре будет обустроен сквер и установлен монумент "Матерям погибших героев"

Общественные организации Общество

Личный пример вместо назиданий: лекторы "Знания" рассказали родителям, как воспитывать патриотизм

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На площадке Центр профессионального образования прошла "Родительская гостиная" на тему "Подросток и общество: как воспитать ответственность за страну". На встрече собралось более 1000 участников в том числе в онлайн-формате. Мероприятие прошло в партнерстве Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области и Российского общества "Знание" и соответствует задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Фото: предоставлено Российским обществом "Знание"

В качестве модератора выступила Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. Она обратилась к собравшимся с приветственным словом.

Лекторами Российского общества "Знание" выступили — директор ГБОУ СОШ ОЦ "Южный Город" Владимир Кильдюшкин, ректор Самарской духовной семинарии Максим Кокарев. Своим родительским опытом поделилась Татьяна Викторовна Устинова, родитель из школы "Южный Город".

В рамках встречи эксперты ответили на вопросы родителей, касающиеся воспитания у подростков чувства ответственности за свою страну, формированию патриотизма и гражданской идентичности. Слушателям рассказали о роли семьи, личном примере родителей и возможностях общественных инициатив. Основной акцент был сделан на том, чтобы перевести патриотические чувства из абстрактных понятий в конкретные повседневные дела.

В ходе лекции Общества "Знание" участники обсудили, как проявляется ответственность за свою страну на практике и с чем лично у них ассоциируется чувство патриотизма. Родители поделились своими примерами воспитания гражданственности: участие в акции "Бессмертный полк", объяснение ребенку, как налоги влияют на благоустройство района, раздельный сбор мусора, совместный анализ предвыборных программ. Также затронули вопрос, какие современные формы участия в жизни общества наиболее интересны подросткам — от экологических акций до волонтерских проектов и молодежных движений.

Лекторы Общества "Знание" порекомендовали родителям избегать нравоучений и назидательного тона, вместо этого строить диалог с подростком через открытые вопросы: "Как бы ты решил эту проблему?", "Какие права ты считаешь самыми важными?". Они отметили, что важно опираться на личный опыт ребенка, связывать темы патриотизма с его увлечениями — экологией, спортом, ИТ. Среди практических советов лекторы обозначили: вовлечение подростков в волонтерство, молодежные движения, совместные семейные проекты. Эксперты подчеркнули, что подросток должен чувствовать свою значимость и инициативу, а не просто "отбывать повинность". Также они рекомендовали развивать медиаграмотность, использовать понятные цифровые форматы и всегда подкреплять слова личным примером ответственного гражданина.

Напомним, Российское общество "Знание" открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной. Масштабный проект, реализуемый Федеральным подростковым центром совместно с Обществом "Знание" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, вновь объединит родителей со всей страны.
Основная задача проекта — помочь родителям лучше понимать особенности подросткового возраста и находить новые способы укрепления отношений с детьми.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаилъ Шкуринскiй 05 июня 2018 20:09 В Самаре представили электронную платформу для диалога власти и жителей области

Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

Карина Ткаченко 28 марта 2017 08:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Алена Комарова 08 февраля 2017 15:54 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html

Евгений Сапунов 22 мая 2015 09:14 Участники автопробега навестили 220 ветеранов самарской глубинки

отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?

Фото на сайте

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31