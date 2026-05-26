Иван Носков: "В день последних звонков особую благодарность хочу выразить педагогам"

26 мая в Самаре прозвенели последние звонки для выпускников. В этом году школу заканчивают 4478 одиннадцатиклассников. Торжественные церемонии посетили представители правительства Самарской области, администрации города, городской и губернской дум, ветераны СВО. Глава Самары Иван Носков совместно с Героем России Михаилом Тамбовцевым поздравили с окончанием учебы учеников школы № 168, а также побывали на линейке в школе № 41 "Гармония".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Мы, взрослые, прекрасно понимаем сегодняшние чувства выпускников: когда-то и в нашей жизни был последний звонок. Понимаем грусть от необходимости расстаться со школой, но в то же время и радостное нетерпение — что же будет дальше, в новой, взрослой жизни? Уверен, что у каждого дальше все будет круто — будут новые друзья, учеба в вузах, новые жизненные дороги и яркие события. Желаю успешной сдачи госэкзаменов, и чтобы годы, проведенные в школе, вы всегда вспоминали с благодарностью и теплотой. Особые слова благодарности педагогам, которые прошли с ребятами долгий путь к знаниям, и родителям за их постоянную поддержку", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Школа № 168, которой в следующем году исполнится 65 лет, сегодня выпускает 44 человека. Как отметила директор школы Марина Попова, около 70% выпускников ежегодно поступают в высшие учебные заведения Самарской области на бюджетные места, а затем продолжают работать в Самаре или на территории региона. В их числе — Герой России Михаил Тамбовцев, который когда-то тоже выпускался из этой школы.

"Я окончил школу в 2014 году и до сих пор с большой радостью вспоминаю то время. Сохраните дружбу, которую вы здесь обрели: именно этот школьный коллектив — один из лучших в вашей жизни. Желаю всем сдать экзамены на отлично. Не забывайте своих учителей, берегите родителей и любите свою Родину", — сказал Герой России, выпускник школы № 168 Михаил Тамбовцев.

После линейки школьники показали Ивану Носкову и Михаилу Тамбовцеву экспозицию, посвященную героям СССР и выпускникам школы — героям СВО.

В школе № 41 "Гармония" в этом году 68 выпускников. В финале последний звонок дали выпускники из числа претендующих на медаль.

"В этом году на золотую медаль у нас претендует 21 человек. Каждый год на едином государственном экзамене наши ученики подтверждают свои знания на 100 баллов по ряду предметов. В прошлом году аттестат с отличием получили 20 воспитанников нашей школы, а в 2024–19 человек. Стараемся держать планку и, безусловно, будем переживать за результаты наших ребят на экзаменах", — сказал директор школы № 41 "Гармония" Сергей Пичкуров.

С 1 июня у выпускников 11 классов начнется экзаменационная кампания. В этот день они, а также выпускники прошлых лет, студенты колледжей, техникумов и других учебных заведений будут сдавать историю, литературу и химию. 4 июня пройдет экзамен по русскому языку, а 8 июня — математика базового и профильного уровней. Самыми популярными предметами по выбору в этом году в Самаре стало обществознание — его сдадут 2478 человек, а также физика — 1811 человек.

Также сегодня в Самаре последние звонки звучат для 11 768 выпускников 9 классов. Часть из них продолжит обучение в школе, некоторые выпускники планируют поступить в средние специальные учебные заведения и получить профессию, в том числе при поддержке федерального проекта "Профессионалитет".

Отметим, что в 2026 году последние звонки в школах Самары проходят с усиленными мерами безопасности, в том числе с привлечением сотрудников полиции и Росгвардии, представителей частных охранных предприятий и добровольных народных дружин.

