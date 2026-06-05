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Образование Общество

В Самарской области прошла региональная олимпиада по биологии

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершилась региональная олимпиада по биологии им. С.В.Саксонова. Олимпиада проводится Самарским региональным центром для одаренных детей, для учеников 7-8 классов с 2024 года. Олимпиада носит имя российского ученого-ботаника, эколога, д.б.н., профессора, академика, заслуженного деятеля науки РФ Сергея Владимировича Саксонова.

Фото: Региональный Центр для одарённых детей

Во второй год проведения олимпиады количество ее участников выросло в полтора раза (1369), что говорит о высоком интересе школьников к биологии.

Партнером проведения олимпиады выступает национальный парк "Самарская Лука". Подарком для победителей и призеров олимпиады в этом году стало приглашение на профильную смену Центра "Вега" и экскурсию в национальный парк.

По словам разработчика заданий олимпиады учителя биологии Центра, доцента кафедры Самарского университета, к.б.н. Евгения Корчикова, научные идеи С.В.Саксонова продолжают выполнять образовательные задачи, приобщая школьников к увлекательной науке - ботанике.

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