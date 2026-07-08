В Самаре прошла межрегиональная школьная олимпиада по астрономии

Открытая межрегиональная олимпиада по астрономии имени Ф. А. Бредихина собрала в Самаре талантливых школьников 7-11 классов со всей России. Олимпиада проводится Самарским региональным центром для одаренных детей уже в седьмой раз.
В олимпиаде приняли участие 1115 школьников из 39 регионов РФ, которые соревновались в теоретических и практических задачах, требующих внимательности, логики и умения работать с данными, знаний по небесной механике, астрофизике и наблюдательной астрономии.
Жюри отметили высокий уровень подготовки участников и нестандартный подход к решению сложных задач: многие ребята успешно решили сложные уравнения движения тел, планет и спутников и интерпретировали данные астрономических наблюдений.
Почётное имя Ф. А. Бредихина стало символом стремления к научному поиску и популяризации астрономии среди молодёжи. По словам организаторов, олимпиада не только выявляет одарённых молодых астрономов, но и формирует научное сообщество региона, готовое к новым исследованиям и совместным проектам.
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В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?