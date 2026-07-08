16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошла межрегиональная школьная олимпиада по астрономии Более 900 наставников Самарской области участвуют в конкурсе от "Знания" Знатоки ИТ-экосистем: зачем бизнесу нужны аналитики "Мультигений": в Самаре провели конкурс для одаренных детей Представители АО "Транснефть - Приволга" вручили дипломы выпускникам СамГТУ

Образование Общество

В Самаре прошла межрегиональная школьная олимпиада по астрономии

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Открытая межрегиональная олимпиада по астрономии имени Ф. А. Бредихина собрала в Самаре талантливых школьников 7-11 классов со всей России. Олимпиада проводится Самарским региональным центром для одаренных детей уже в седьмой раз.

Фото: Региональный Центр для одарённых детей

В олимпиаде приняли участие 1115 школьников из 39 регионов РФ, которые соревновались в теоретических и практических задачах, требующих внимательности, логики и умения работать с данными, знаний по небесной механике, астрофизике и наблюдательной астрономии.

Жюри отметили высокий уровень подготовки участников и нестандартный подход к решению сложных задач: многие ребята успешно решили сложные уравнения движения тел, планет и спутников и интерпретировали данные астрономических наблюдений.

Почётное имя Ф. А. Бредихина стало символом стремления к научному поиску и популяризации астрономии среди молодёжи. По словам организаторов, олимпиада не только выявляет одарённых молодых астрономов, но и формирует научное сообщество региона, готовое к новым исследованиям и совместным проектам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2