В Самаре прошла межрегиональная школьная олимпиада по астрономии

Открытая межрегиональная олимпиада по астрономии имени Ф. А. Бредихина собрала в Самаре талантливых школьников 7-11 классов со всей России. Олимпиада проводится Самарским региональным центром для одаренных детей уже в седьмой раз.

В олимпиаде приняли участие 1115 школьников из 39 регионов РФ, которые соревновались в теоретических и практических задачах, требующих внимательности, логики и умения работать с данными, знаний по небесной механике, астрофизике и наблюдательной астрономии.

Жюри отметили высокий уровень подготовки участников и нестандартный подход к решению сложных задач: многие ребята успешно решили сложные уравнения движения тел, планет и спутников и интерпретировали данные астрономических наблюдений.

Почётное имя Ф. А. Бредихина стало символом стремления к научному поиску и популяризации астрономии среди молодёжи. По словам организаторов, олимпиада не только выявляет одарённых молодых астрономов, но и формирует научное сообщество региона, готовое к новым исследованиям и совместным проектам.