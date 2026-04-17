Дмитрий Берестнев: "Участвуя в грантовом конкурсе, я приобрел опыт реализации и продвижения своих проектов и идей"

Как упорядочить и управлять цифровым контентом любой компании или предприятия? Ответ на этот вопрос знает выпускник магистратуры ПГУТИ Дмитрий Берестнев. Он создал DAM-систему и выиграл грант в 1 млн рублей на реализацию проекта. Подробнее об этом Дмитрий рассказал в интервью "Цифре".

Фото: предоставлено Дмитрием Берестневым

— Дмитрий, расскажите немного о себе.

— Первое образование я получил в Самарском государственном техническом университете на теплоэнергетическом факультете. Магистратуру я окончил по специальности информационные системы и технологии в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики.

— Вы выиграли грант с проектом "Универсальная платформа централизованного управления цифровыми активами предприятия". На предприятиях каких сфер может быть внедрена такая платформа? Каковы ее преимущества?

— Универсальная платформа централизованного управления цифровыми активами предприятия — это импортозамещающая DAM-система. Она предназначена для обработки, хранения и отображения медиаконтента на различных информационных носителях: сайты, мобильные приложения, сенсорные столы и так далее. Платформа может быть полезна компаниям, имеющим дело с большим количеством медиаконтента, например, новостным агентствам, торговым центрам. Программа имеет государственную регистрацию в Роспатенте, регистрационный номер 2024616150.

— Кто вам помогал в работе над проектом?

— Я готовил проект самостоятельно, но под руководством заведующего кафедрой информационных систем и технологий ПГУТИ Наталии Игоревны Лимановой.

— А как вам пришла идея участвовать в конкурсе на соискание гранта?

— Подсказал отец, с его подачи решил попробовать.

— Расскажите подробнее о гранте, который вы выиграли. Из каких этапов состоит реализация проекта?

— Грант я получил от Фонда содействия инновациям, который поддерживает молодых ученых и малые предприятия, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации. Программа называется "Студенческий стартап". Сумма — 1 млн рублей. Ключевые условия гранта — выполнение всех мероприятий проекта, а также регистрация ООО и регистрация программного обеспечения в Роспатенте. Сам проект состоит из двух частей, за каждую из которых необходимо отчитываться по истечении трех и 12 месяцев соответственно.

— Сложно ли было составить заявку?

— Не сказал бы, что просто. Честно признаюсь, грамотно составить заявку, а также потом своевременно подавать всю необходимую отчетность по гранту было тяжело и потребовало много нервов.

— Какие новые знания вы приобрели, победив в грантовом конкурсе?

— Во-первых, это умение самопрезентации и презентации своих проектов. Во-вторых, я получил начальный опыт ведения всех формальностей, связанных с открытием своей фирмы: взаимодействие с Федеральной налоговой службой, бухучет, отчетность. В-третьих, я понял, какое важное значение при открытии собственного дела имеет финансовая дисциплина. А в целом, конечно, приобрел очень важный опыт реализации и продвижения своих проектов и идей.

— Что бы вы могли посоветовать тем ребятам, которые только решают, принимать или нет участие в конкурсе на соискание гранта?

— Хорошо проработать не только техническую, но и экономическую составляющую проекта, продумать, откуда к вам придут клиенты, просчитать доходы и расходы, составить грамотный бизнес-план хотя бы крупными мазками. Еще очень советую не перегружать презентацию и доклад техническими деталями: изложение должно быть понятным разным людям в жюри. Ну и, конечно, нужно уметь отстаивать свою точку зрения.

— В каком направлении вы планируете строить свою дальнейшую карьеру?

— На данный момент я работаю руководителем команды инфраструктуры в одном из рекламных проектов ВК.