Любовь Добровольская выиграла чемпионат России по горному бегу

В Ярославле состоялись чемпионат и первенства России среди спортсменов до 18, до 20 и до 23 лет по легкой атлетике в дисциплине "горный бег вверх-вниз".
В числе призеров — спортсмены сборной Самарской области.
Золотая медаль чемпионата России у Любови Добровольской на дистанции 8 км.
Первенство России U23: "золото" Полина Данюк, 8 км
Первенство России U20: "бронза" Денис Аристов, 8 км
Первенство России U18: "серебро" Дмитрий Аристов, 4 км.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.