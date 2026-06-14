Любовь Добровольская выиграла чемпионат России по горному бегу

В Ярославле состоялись чемпионат и первенства России среди спортсменов до 18, до 20 и до 23 лет по легкой атлетике в дисциплине "горный бег вверх-вниз".

В числе призеров — спортсмены сборной Самарской области.

Золотая медаль чемпионата России у Любови Добровольской на дистанции 8 км.

Первенство России U23: "золото" Полина Данюк, 8 км

Первенство России U20: "бронза" Денис Аристов, 8 км

Первенство России U18: "серебро" Дмитрий Аристов, 4 км.