Казахстанский вингер Ислам Чесноков готовится к переходу в "Крылья Советов"

Вингер Ислам Чесноков, игрок сборной Казахстана, готовится к переходу в "Крылья Советов", сообщает sportarena.kz.
По информации издания, самарский клуб уже одобрил этот трансфер, и переход может состояться по окончании нынешнего сезона КПЛ.
Чесноков вернулся в "Тобыл" после выступления за шотландский "Хартс", в составе которого стал серебряным призером чемпионата Шотландии. В составе шотландского клуба Ислам провел 11 матчей и забил 1 гол.
В свой предыдущий период в костанайском клубе спортсмен дважды выигрывал Кубок Казахстана и один раз становился обладателем Суперкубка страны.
Футболист подписал контракт с клубом до конца 2028 года.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.