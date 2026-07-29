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Футбол Спорт

Казахстанский вингер Ислам Чесноков готовится к переходу в "Крылья Советов"

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Вингер Ислам Чесноков, игрок сборной Казахстана, готовится к переходу в "Крылья Советов", сообщает sportarena.kz.

По информации издания, самарский клуб уже одобрил этот трансфер, и переход может состояться по окончании нынешнего сезона КПЛ.

Чесноков вернулся в "Тобыл" после выступления за шотландский "Хартс", в составе которого стал серебряным призером чемпионата Шотландии. В составе шотландского клуба Ислам провел 11 матчей и забил 1 гол.

В свой предыдущий период в костанайском клубе спортсмен дважды выигрывал Кубок Казахстана и один раз становился обладателем Суперкубка страны.

Футболист подписал контракт с клубом до конца 2028 года.

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