Казахстанский вингер Ислам Чесноков готовится к переходу в "Крылья Советов"

Вингер Ислам Чесноков, игрок сборной Казахстана, готовится к переходу в "Крылья Советов", сообщает sportarena.kz.

По информации издания, самарский клуб уже одобрил этот трансфер, и переход может состояться по окончании нынешнего сезона КПЛ.

Чесноков вернулся в "Тобыл" после выступления за шотландский "Хартс", в составе которого стал серебряным призером чемпионата Шотландии. В составе шотландского клуба Ислам провел 11 матчей и забил 1 гол.

В свой предыдущий период в костанайском клубе спортсмен дважды выигрывал Кубок Казахстана и один раз становился обладателем Суперкубка страны.

Футболист подписал контракт с клубом до конца 2028 года.