"Акрон" продлил контракт с полузащитником Стефаном Лончаром

Стефан Лончар продлил контракт с "Акроном" до 2028 г., сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Спортсмен перешел в "Акрон" в июне 2024 г. - перед дебютом команды в Премьер-Лиге. За два полных сезона легионер сыграл в 67 матчах во всех турнирах, отметился 10 забитыми мячами и восемью голевыми передачами - он проводит в "Акроне" самый результативный этап карьеры.

"Счастлив, что продолжу играть в "Акроне" - еще два года. Мне нравится Тольятти, клуб и люди, которые в нем работают. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Буду делать все от себя зависящее, чтобы и дальше его оправдывать", - заявил Лончар.