"Акрон" продлил контракт с полузащитником Стефаном Лончаром

Стефан Лончар продлил контракт с "Акроном" до 2028 г., сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Спортсмен перешел в "Акрон" в июне 2024 г. - перед дебютом команды в Премьер-Лиге. За два полных сезона легионер сыграл в 67 матчах во всех турнирах, отметился 10 забитыми мячами и восемью голевыми передачами - он проводит в "Акроне" самый результативный этап карьеры.
"Счастлив, что продолжу играть в "Акроне" - еще два года. Мне нравится Тольятти, клуб и люди, которые в нем работают. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Буду делать все от себя зависящее, чтобы и дальше его оправдывать", - заявил Лончар.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.