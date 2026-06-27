Тренер-аналитик Сергей Титов вошел в штаб "Крыльев Советов". Минувший сезон 30-летний специалист провел в московском "Спартаке".
Ранее Сергей уже работал в "Крыльях" на должности аналитика с 2021 по 2025 годы. До этого также входил в штаб московского "Динамо".
Евгений Поздняков, занимавший аналогичную позицию, покидает "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба.
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Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.