Тренер-аналитик Сергей Титов вошел в штаб "Крыльев Советов". Минувший сезон 30-летний специалист провел в московском "Спартаке".

Ранее Сергей уже работал в "Крыльях" на должности аналитика с 2021 по 2025 годы. До этого также входил в штаб московского "Динамо".

Евгений Поздняков, занимавший аналогичную позицию, покидает "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба.